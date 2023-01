CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * SOUMAHORO ED IL DIRITTO ALL’ELEGANZA: « SPENDE QUASI 10MILA EURO IN VESTITI PER LO SCIOPERO, QUESTA SERA ORE 20.35 »

17.47 - lunedì 30 gennaio 2023

Quasi 10mila euro in alimenti e vestiario, oltre mille per un video, più di 20mila per i trasporti. Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio svelerà come sono stati spesi alcuni dei soldi delle raccolte fondi lanciate da Aboubakar Soumahoro. L’onorevole continua a non fornire i giustificativi delle donazioni, così l’inviato del Tg satirico prova a riscostruire le voci di spesa da quello che è stato pubblicato sul sito della Lega Braccianti, dove ha trovato le rendicontazioni del 2020 e del 2021. Da questi documenti – non proprio chiarissimi – emerge che, degli oltre 31mila euro raccolti per lo sciopero a Roma, circa 10mila sono stati spesi per indumenti e alimenti, mentre oltre 21mila per il trasporto dei manifestanti. «Ma a noi non risultano migliaia di persone trasportate», commenta Pinuccio. Mentre dei 16mila euro raccolti per i regali di Natale destinati ai bambini dei ghetti di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone (dove non ci sono bambini), oltre 1.700 euro sono stati pagati per la realizzazione di un video.