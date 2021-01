ANDREA MERLER (TRENTO UNITA) * POST: « SUDISTA NON VUOL DIRE MERIDIONALE, MI STUPISCE LA POLEMICA BASATA SULLA NON CONOSCENZA DEI TERMINI »

Sudista non vuol dire meridionale. Sudista è un aggettivo dispregiativo al pari di fascista, nordista, negazionista ecc.. È quindi un riferimento ad un soggetto politico e non chiaramente ad una persona, un popolo o alle origini di un soggetto… Fa riferimento a chi vuole dividere, sbagliando, un paese tra politiche del Nord e politiche del sud… Tutto qui. Mi stupisce la polemica basata sulla non conoscenza dei termini. Un consueto caro saluto a tutti