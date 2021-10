RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « LUNEDÌ PRIMO NOVEMBRE NICOLA PORRO INTERVISTERÀ ALESSANDRO DI BATTISTA »

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista sarà ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”, in onda domani, lunedì 1 novembre, in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, con servizi, cifre e dibattiti in studio, un approfondimento sul G20 appena concluso a Roma, sulle polemiche dopo l’affossamento del ddl Zan, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena e sulla terza dose di vaccino anti-Covid.

Nel corso della serata, inoltre, ampio spazio a un’inchiesta sui presunti fondi del Venezuela al Movimento 5 Stelle e un’analisi dei primi progetti presentati, dal Po al Volturno, per ottenere i finanziamenti del Pnrr.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: il sociologo Luca Ricolfi, il primario di Anestesia e prorettore dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, il senatore del Gruppo Misto Tommaso Cerno, Marilena Grassadonia di Sinistra italiana, il segretario generale della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) Lando Maria Sileoni, il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro, il docente di Comunicazione sociale alla Iulm di Milano Alberto Contri, Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri.

Come in ogni puntata, poi, immancabili i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.