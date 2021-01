SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * POST DI ANDREA MERLER: ZANNINI, « INADEGUATO ATTACCARE LA DIFFICILE SCELTA  DEL GOVERNO DI CHIUDERE GLI IMPIANTI SCIISTICI, DOVREBBE SCUSARSI »

Sono trentino ma anche culturalmente legato al meridione. Parte delle mie radici sono in sicilia e ho anche probabilmente nel mio patrimonio genetico pure la Puglia e altre regione del sud. Mio padre, che è nato e cresciuto a Catania e poi si è spostato in altre regioni italiane fino ad arrivare in Trentino dove 38 anni fa sono nato io, mi ha insegnato il rispetto per gli altri e non la “cultura del debito”. Credo che Andrea Merler, fortunatamente ex candidato sindaco di Trento, dovrebbe cancellare quel post e scusarsi. Non è accettabile nel bel mezzo della seconda ondata scrivere un post tanto razzista e inadeguato attaccando la scelta difficile ma doverosa di chiudere gli impianti sciistici, fatta dal governo.

Jacopo Zannini

Sinistra Italiana del Trentino