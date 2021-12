FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE * TRENTO * « LE NOSTRE PROPOSTE AL SINDACO E ALLA GIUNTA, COLLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024 »

9:24 - 21/12/2021

Anche quest’anno, il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia ha avanzato le proprie proposte al Sindaco e alla Giunta Comunale, collegate al Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024.

Proposte concrete che vanno incontro alle esigenze dei cittadini, che tengono conto di aspetti sociali importanti e che sono volte in molti casi a migliorare e a valorizzare la nostra città.

Ecco l’elenco delle nostre proposte:

– ISTITUZIONE CORSI DI AUTODIFESA PER LE DONNE

– RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA DESTINATA AL RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE PRESSO I GIARDINI DI LARGO PIGARELLI

– PROTEZIONE DEI MURI CITTADINI DALL’IMBRATTAMENTO

– STUDIO DI FATTIBILITÀ PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ DI CENTA ALLA VELA

– RECUPERO IMMOBILE EX DISTRIBUTORE CAVALCAVIA DI S. LORENZO

– VALORIZZAZIONE FONTI ARCHIVISTICHE INERENTI IL TERRITORIO COMUNALE

– MESSA IN SICUREZZA DI VIA TALVERA A GARDOLO, MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI DOSSI ARTIFICIALI

– RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA CIURLETTI E PIAZZA TOMASI A TAVERNARO E DI SALITA AI DOSSI DI MATTARELLO

– ADEGUAMENTO DEI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO DEL VO’ E VICOLO ADIGE

– REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LUNG’ADIGE LEOPARDI E LUNG’ADIGE APULEIO ALL’ALTEZZA DI VIA LAMPI

– INSTALLAZIONE DI NR. 2 NUOVI GAZEBO COPERTI A SERVIZIO DELLA SEDE ASSOCIATIVA DELLA SOCIETÀ’ GRUPPO SPORTIVO CRISTO RE

– ALLESTIMENTO DI UN PRESEPE PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LE FUTURE RICORRENZE NATALIZIE

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.