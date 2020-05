Mancato rientro: ritrovato senza vita l’uomo disperso sull’altopiano di Folgaria.

Dopo la bonifica della valanga che si è staccata questa mattina in Marmolada, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è stato allertato nel primo pomeriggio per partecipare alla ricerca di una persona sull’Altopiano di Folgaria, cominciata nel corso della mattinata. Purtroppo il corpo senza vita dell’uomo, del 1963 e residente a Folgaria, è stato ritrovato poco prima delle 20 alla base di un salto di roccia nei boschi attorno a passo Sommo. Fatale per lui una scivolata che lo ha fatto precipitare per decine di metri in uno strapiombo, dopo essere uscito per cercare il suo cane che si era allontanato. La salma è stata recuperata dall’elicottero e portata alla camera mortuaria della casa di riposo di Folgaria.