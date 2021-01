RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « LUNEDÌ PRIMO FEBBRAIO PORRO INTERVISTERÀ SALVINI, TRA GLI OSPITI MANDELLI – BASSETTI – RASI – RICOLFI – CELOTTO – SALLUSTI – CERASA – CAPEZZONE – SUOR ALFIERI  »

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” – domani, lunedì 1° febbraio, in prima serata, su Retequattro – per un’analisi delle consultazioni che il Presidente della Camera Roberto Fico sta svolgendo a Montecitorio per sondare la possibilità di un nuovo Governo, frutto di un’intesa tra le forze dell’ex maggioranza.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà quindi dedicato all’incertezza sulla formazione dell’esecutivo con il punto di vista dello scrittore Marcello Veneziani e con un servizio su chi – dal Vaticano agli altri funzionari dello Stato – sostiene la riconferma di Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio.

Oltre ai temi politici, un focus sull’emergenza dovuta ai ritardi nelle consegne dei vaccini anti-Covid e un’inchiesta sull’uso degli anticorpi monoclonali nella cura dei malati.

Inoltre, la trasmissione torna ad occuparsi dei rapporti tra politica e magistratura, con un’analisi di Vittorio Sgarbi e la testimonianza dell’ex Presidente dell’Anm Luca Palamara. Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e il nuovo CEO della Formula 1 Stefano Domenicali.

Tra gli ospiti della puntata: il deputato Andrea Mandelli (FI), il Professor Matteo Bassetti, Direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, l’ex Direttore Operativo dell’Ema Guido Rasi, Luca Ricolfi, Alfonso Celotto, suor Anna Monia Alfieri, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Daniele Capezzone e le incursioni di Gene Gnocchi.