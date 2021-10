PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI OPERE: « CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA, INDETTA LA PROCEDURA DI DIBATTITO PUBBLICO »

Circonvallazione ferroviaria di Trento, indetta la procedura di dibattito pubblico. Il progetto della Circonvallazione ferroviaria di Trento sarà sottoposto alla procedura di dibattito pubblico, nelle modalità e tempi previsti dalla norma nazionale che disciplina la materia. Le modalità di svolgimento, i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione saranno comunicati dal “ coordinatore”, che sarà individuato.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il 12 ottobre 2021 ha trasmesso alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico e al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Consiglio Superiore del Lavori Pubblici una comunicazione contenente l’intenzione di avviare la procedura di dibattito pubblico per il progetto “Lotto 3 a – Circonvallazione ferroviaria di Trento”, ovvero il by-pass ferroviario della città di Trento, uno dei lotti prioritari delle tratte d’accesso sud al Tunnel di Base del Brennero.

Questa comunicazione è prevista dalla normativa nazionale sul dibattito pubblico (art. 5 del DPCM 10 maggio 2018, n. 76 “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”).

Le norme prevedono la tempestiva pubblicazione della comunicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall’intervento, che hanno ricevuto la nota per conoscenza.

La Provincia ha quindi aggiornato il sito istituzionale del Corridoio del Brennero: https://corridoiodelbrennero.provincia.tn.it/Il-progetto-in-Trentino/Il-progetto-di-Trento .

L’indizione del dibattito pubblico rispetta anche quanto previsto all’art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che dettaglia alcune modifiche alla disciplina del dibattito pubblico per i progetti prioritari contenuti nel PNRR ed elencati nell’Allegato IV del medesimo decreto, tra i quali rientra anche il progetto della Circonvallazione di Trento.

Si ritiene importante evidenziare due aspetti:

– la comunicazione conferma che il progetto della Circonvallazione ferroviaria di Trento sarà sottoposto alla procedura di dibattito pubblico nelle modalità e tempi previsti dalla norma nazionale;

– l’effettivo avvio del dibattito pubblico non corrisponde all’indizione dello stesso, in quanto la normativa prevede che il dibattito pubblico sia avviato contestualmente alla presentazione di un dossier di progetto redatto da RFI S.p.A..

Per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico RFI S.p.A. si avvale (art. 6 del DPCM 76/2018) della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico, individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di progetti partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. La norma prevede che il coordinatore del dibattito pubblico si occupi di progettare le modalità di svolgimento del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico, che favorisca il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e faccia emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate.