ES – SINDACATO POLIZIA * ROMA – STAZIONE TERMINI: CHIANESE, « IL NOSTRO PLAUSO ALL’AGENTE CHE HA EFFETTUATOUN USO INEVITABILE DELLA FORZA SPARANDO ALLE GAMBE DELL’UOMO, SI ACCELERI SUL TASER »

Roma, sparo ad uomo armato di coltello, Chianese (ES Polizia): agenti impeccabili, si acceleri su Taser.

“Solo il sangue freddo e la professionalità dei colleghi della PolFer di Roma hanno evitato che ieri, a ridosso della Stazione Termini, dove un pluripregiudicato protagonista in passato di numerose aggressioni menava repentini e violenti fendenti con un lungo coltello, si consumasse una tragedia: all’agente che ha effettuato un uso inevitabile e proporzionato della forza sparando alle gambe dell’uomo va il nostro incondizionato plauso, ma anche la nostra solidarietà per il fatto che verrà indagato come ‘atto dovuto’”.

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES Polizia, che aggiunge: “Ogni giorno che passa appare più evidente la necessità di dotare i servitori dello Stato che combattono il degrado che imperversa nelle periferie e intorno a luoghi affollati come le stazioni ferroviarie di armi non letali efficaci, come il taser – la pistola ad impulsi elettrici che in Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza è stato capace di far modificare appositamente per dotarlo dei massimi standard di sicurezza possibili”.

“Ora però bisogna accelerare al massimo le procedure burocratiche, facendo ogni possibile ulteriore sforzo affinché il taser possa essere distribuito a tutte le pattuglie anche prima dell’autunno prossimo, come è attualmente previsto : le aggressioni nei nostri confronti aumentano ogni giorno che passa e non si può continuare a chiedere ai nostri colleghi di assumersi eccessivi per la propria incolumità, ma anche per la propria serenità, visto che la politica ancora non riesce a trovare una formula idonea a garantirci il diritto alle garanzie difensive senza per questo dover iscrivere i nostri nomi nel registro delle notizie di reato, con tutte le conseguenze del caso anche sul piano economico e psicologico ed anche quando – come ieri a Roma – è di tutta evidenza che abbiamo agito per legittima difesa e con uso legittimo delle armi”, conclude.