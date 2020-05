DEGASPERI (OCT) – INTERROGAZIONE * COVID: « IL DON ZIGLIO – APSP ” LEVICO CURAE ” ABBANDONATO TRA SANIFICAZIONI LATITANTI E PULIZIE INADEGUATE »

Il Don Ziglio abbandonato tra sanificazioni latitanti e pulizie inadeguate.

Nelle giornate del 23 e 28 aprile 2020, trentasei ospiti educativi del centro residenziale per disabili “Don Ziglio”, facente parte dell’A.P.S.P. Levico Curae, sono stati finalmente trasferiti presso la struttura della Croce Rossa Italiana di Levico Terme, dopo l’annuncio dell’assessore della salute in diretta televisiva, oramai una quindicina di giorni prima. Molti di essi erano stati precedentemente sottoposti ai test sierologici e risulterebbe che alcuni fossero risultati ancora positivi al COVID-19, rimanendo pertanto soggetti portatori di rischio epidemico.

Nello stabile del Don Ziglio sono rimasti circa sessanta ospiti, in maggioranza assistenziali, ed altri ospiti educativi in condizioni ancora pregiudizievoli e instabili. Nonostante il contagio si sia diffuso a macchia d’olio tra i degenti e il personale dipendente, non risparmiando praticamente alcuno, risulterebbe che nessuna sanificazione agli ambienti sia stata effettuata dall’inizio della diffusione dell’epidemia. A ciò si aggiunge l’aggravante della rottura della continuità nell’esecuzione delle pulizie ordinarie a causa dei problema legato alla disponibilità di personale operativo disponibile. Oggi abbiamo quindi un quadro allarmante di un centro residenziale ancora numericamente popolato da ospiti appartenenti ad una fascia debole che deve essere protetta ma che starebbe vivendo in un ambiente inadeguato e pregiudizievole perchè mai sanificato, in cui sarebbero svolte le pulizie ordinarie una volta al giorno senza l’utilizzo di alcun macchinario e con la riserva sull’utilizzo di prodotti disinfettanti come indicati dal Ministero della salute;