FIERECONGRESSI SPA * EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS: « APPUNTAMENTO AL QUARTIERE FIERISTICO DI RIVA DEL GARDA, DAL 16 AL 19 GENNAIO 2021 »

L’eccezionalità del momento storico che il mondo intero sta attraversando, e la volontà di adattarsi al contesto con massima flessibilità e spirito d’innovazione, ha spinto Riva del Garda Fierecongressi a riportare nuovamente la 94esima edizione di Expo Riva Schuh e la quinta edizione di Gardabags da sabato 16 a martedì 19 gennaio 2021 presso il quartiere fieristico di Riva del Garda.

Dopo un attento dialogo con tutti gli operatori coinvolti – espositori, visitatori e stakeholder internazionali e locali -, confronti diretti e indagini online con Istituzioni di Rappresentanza e Agenzie Internazionali, la scorsa estate Riva del Garda Fierecongressi aveva anticipato gli eventi, collocandoli a dicembre 2020. L’intento era quello di salvaguardare il mercato di riferimento delle due manifestazioni e dare un impulso positivo alle aziende, attraverso una riattivazione anticipata della filiera.

Particolare attenzione inoltre è stata e continuerà ad essere riservata alle opinioni degli operatori del territorio e ai rapporti con gli albergatori del Garda Trentino, in un confronto costante con le associazioni di categoria per rispondere al meglio alle loro necessità e per garantire la migliore accoglienza nella città di Riva del Garda nel periodo della fiera.

“La mutevole situazione internazionale ha imposto alle Aziende multinazionali lo stop ai viaggi di lavoro fino al prossimo 31 dicembre, e portato significative limitazioni per l’ottenimento dei visti, cosa che ha spinto la nostra organizzazione a scegliere per la fiera il consueto posizionamento all’interno del calendario internazionale – ha dichiarato il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – con la volontà di continuare a garantire agli espositori l’incontro con i propri interlocutori storici, in particolar modo quelli europei, più dell’80% del totale, oltre che con nuovi clienti, grazie alle potenzialità offerte dal digitale. Una scelta che, peraltro, consentirà ai visitatori di avere una preview completa sulle nuove tendenze moda, pianificare gli ordini con largo anticipo e individuare tempestivamente i cambiamenti del mercato calzaturiero”.

Expo Riva Schuh e Gardabags saranno accompagnate da una serie di proposte “phygital”, pensate per accorciare le distanze, trovare soluzioni alternative alla fitta rete di relazioni e scambi che generalmente caratterizzano ogni evento fieristico e facilitare confronto e dialogo all’interno del settore.

Novità assoluta saranno gli “Hybrid Stands”, speciali spazi espositivi personalizzabili, che potranno essere condivisi oppure noleggiati singolarmente dalle aziende della fiera. Stand che saranno presidiati da personale multilingue qualificato e adeguatamente formato, il quale si occuperà in toto del campionario (ritiro, allestimento, spedizione a fine manifestazione) e della gestione del rapporto e della trattativa in videoconferenza tra cliente ed espositore.

Tra le novità anche Prime, il nuovo Buyer Programme che, attraverso una serie di opportunità online e offline, garantirà a tutti gli iscritti diversi vantaggi quali l’accesso a piattaforme di matching, digital routes, eventi, preview e servizi esclusivi.

Grande è l’impegno di Riva del Garda Fierecongressi per agevolare la partecipazione alla fiera di aziende espositrici e compratori sia dal punto di vista economico, che organizzativo e logistico: accordi specifici sono stati infatti formulati con Società di consulenza specializzate in finanziamenti per le imprese, e con agenzie per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione. Sinergie volte a fornire a tutti gli interlocutori della fiera indicazioni chiare e precise per accedere a bandi o corridoi speciali, e ottenere incentivi economici o facilitazioni nelle procedure di espatrio.

“L’inizio dei tanto attesi lavori di ampliamento e di miglioramento del quartiere fieristico di Riva del Garda, che già a gennaio 2021 porteranno nuove soluzioni per quanto riguarda la collocazione dei parcheggi, testimonia l’ottimismo con cui la Società e la fiera si stanno muovendo in questo particolare momento storico, e si dirigono verso il futuro”, ha aggiunto il Presidente Roberto Pellegrini.

La 94esima edizione di Expo Riva Schuh e la quinta edizione di Gardabags, in programma dal 16 al 19 gennaio 2021, si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sanitarie atte a salvaguardare la salute di tutti gli operatori coinvolti.