DEGASPERI (OCT) – INTERROGAZIONE BILANCI 2011-2018 APT ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA PER ASSENZA INFORMAZIONI * LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE FAILONI (ALLEGATI PDF)

Premesso che

i citati bilanci 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 non contengono le informazioni previste dall’articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 no. 124, presenti invece nel bilancio 2018 e ammontanti, secondo l’elencazione dettagliata, a 2.001.873,00 euro;

dalla lettura del conto economico di tutti i bilanci 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 non si rilevano specificazioni che dovrebbero essere indicate nel registro di cassa con dovizia di parti- colari: rimborsi spese, trasferte, carburanti, biglietti aerei, pernottamenti alberghieri, taxi, spese di rappresentanza (pranzi, cene, bar, regali, compensi per sponsorizzazioni nei settori dello sport e dello spettacolo), in particolare a Presidente e/o Amministratore Delegato o Capo Ufficio dell’Azienda (A.P.T.);

nei bilanci citati al punto 1 non sono individuabili le retribuzioni delle persone che occupano la cari- ca di Presidente, Amministratore Delegato, Capo Ufficio e/o Dirigente;

nel bilancio 2017 risulta trasportata nella colonna seconda pag. 4 l’importo di 1.490.927,00 euro alla voce (1) ricavi delle vendite e della produzione, quando nel bilancio 2016 pag. 4 colonna prima (1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni erano indicate con 834.573,00 euro;