PATT – GIUNTA PARTITO * « ALLE ELEZIONI COMUNALI LONTANI DA ESAGERAZIONI ED ESTREMISMI, IL CONSIGLIERE ALTOATESINO CARLO VETTORI HA ADERITO AL NOSTRO GRUPPO CONSILIARE REGIONALE »

popolari e civici della nostra terra differenziandosi dalla visione dei partiti nazionali e ponendosi quindi in antitesi ai partiti centralisti, nazionalisti, antieuropeisti e a quei leader nazionali che vedono nel Trentino un terreno di conquista;

3) in quest’ottica, rimarcando il forte e indissolubile legame che lega il PATT con la SVP in Südtirol, si vuole lavorare concretamente nel rinnovare l’asse politico con tutti i movimenti autonomisti e federalisti italiani ed europei per rimarcare il valore dell’integrazione europea, dei suoi principi finalizzati alla creazione della ”Europa dei popoli e delle Regioni” e alla valorizzazione delle minoranze e delle autonomie, rafforzando al contempo esperienze virtuose come quella dell’Euregio trentino tirolese;

4) la costruzione di questa “casa” non deve essere funzionale solo alle elezioni comunali, ma deve necessariamente guardare oltre, almeno fino alle prossime elezioni provinciali, per riportare il Trentino ad essere un laboratorio politico originale e non omologato a dinamiche nazionali;

5) le fondamenta di questa “casa”, sulle quali il Partito Autonomista Trentino Tirolese basa la sua azione ed è pronto ad aprire il confronto con le altre forze politiche trentine, sono: