PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ORSI – MANIFESTAZIONE AD AVIO: « FUGATTI NON PERVENUTO, SCARICATO DAI SUOI CONCITTADINI »

ORSI, MANIFESTAZIONE AD AVIO: FUGATTI, NON PERVENUTO, SCARICATO DAI SUOI CONCITTADINI

FUCCELLI (PAE): INDIGNAZIONE DI POLITICI ? IPOCRISIA, RESTARONO MUTI QUANDO LA LEGA MANIFESTO’ A CASA DELLA FORNERO.

La manifestazione a difesa degli orsi di ieri a Sabbionara d’ Avio, paese del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per contestare la sua posizione di nei confronti di Jj4, i decreti di abbattimento e la disastrosa politica gestionale responsabile della morte di Andrea Papi, ha registrato la partecipazione di centinaia di persone, di cui molti trentini, affollando la piazza principale. Parte dei residenti ha condiviso le critiche mosse contro il presidente della Provincia. In rappresentanza di Fugatti, assente, soltanto alcuni concittadini con tanto di striscione titolato “animalisti = integralisti”

“Una grande partecipazione democratica, nonostante la difficoltà nei collegamenti le previsioni di maltempo ed il ponte del primo maggio. Ci saremmo aspettati la presenza dell’arrogante Fugatti, assente ingiustificato visto l’ingente dispiegamento delle forze dell’ordine in sua protezione, quale occasione migliore per contestare i cosiddetti animalisti da salotto. Riscontriamo invece che le forze messe in campo con intento provocatorio dai suoi seguaci inscenando una contromanifestazione sono state risibili, si potevano contare sulle dita di una sola mano a significare che la cittadinanza non lo sostiene più, lo hanno scaricato è evidente. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Respingo ogni addebito contro la manifestazione, mosso con elevato fervore dalla classe politica vicina a Fugatti con epiteti del tipo “ squadrismo, azione violenta, manifestazione indegna e pericolosa, minaccia inaccettabile…..” visto che si è svolta nel pieno rispetto delle regole con modi civili e di buon senso nella piazza principale sebbene fosse noto l’indirizzo della casa del presidente. Sono accuse pretestuose, un surrettizio modo di piegare indebitamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. E’ questo il tentativo squadrista di mettere a tacere gli oppositori che mina alle basi la vita democratica. Ricordo, inoltre, che quando Salvini manifestò più volte sotto casa di una cittadina comune ,visto che Elsa Fornero non ricopriva più cariche pubbliche a differenza di Fugatti , questi stessi politici restarono muti senza fiatare. Pura ipocrisia e becera politica, si devono vergognare.”

