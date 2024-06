LEONARDI (FI) * EUROPEE: «A NAPOLI CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE, PRESENTE ANCHE UNA DELEGAZIONE DEL TRENTINO»

17.10 - venerdì 7 giugno 2024

Anche una delegazione di una ventina di persone di Forza Italia del Trentino è presente oggi a Napoli alla chiusura della campagna elettorale delle elezioni europee. Una grande piazza di libertà, per un’Italia più forte in Europa. Forza Italia è una forza rassicurante, fa parte del Partito Popolare Europeo il più grande d’Europa, per questo il voto a Forza Italia è un voto estremamente utile per un’Italia più forte.

Giorgio Leonardi (Forza Italia)