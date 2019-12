DALZOCCHIO (LEGA) * AMMINISTRATIVE 2020: « IL CENTROSINISTRA A TRENTO HA DECISO DI PUNTARE SU MARCO MERLER O SU  FRANCO IANESELLI, ENTRAMBE FIGURE MOLTO DISCUTIBILI »

Chiaro il messaggio del centrosinistra che a Trento, dopo aver giocato sul discorso delle primarie, ha deciso di puntare sull’amministratore delegato di Dolomiti Energia Marco Merler o sul sindacalista Franco Ianeselli, entrambe figure molto discutibili.

Per quanto riguarda il primo infatti si rende necessario da parte sua, vista l’assenza di smentite, il dovere morale di dimettersi da ogni incarico che ricopre presso Dolomiti Energia: una scelta di coraggio, di serietà e di rispetto nei confronti del ruolo che attualmente sta ricoprendo.

Per quanto invece riguarda Franco Ianeselli, sappiamo tutti noi che il sindacalista è già da un anno impegnato nella sua personale campagna elettorale, agendo in un modo che di sicuro non ha aiutato i lavoratori.

Per fortuna c’è la Lega, che con le sue politiche finalmente a favore di chi lavora onestamente in provincia, lo sostituisce egregiamente.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.