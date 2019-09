PATT * FUORISCITA DAL PARTITO ON ROSSINI: MARCHIORI, « MI DISPIACE PER QUESTA SUA DECISIONE, È L’UNICA DEPUTATA FUORI DAGLI SCHIERAMENTI »

Prendiamo atto di quanto comunicato dall’On. Rossini; una decisione peraltro presa e comunicata solo attraverso note scritte. Se la deputata Rossini ritiene che il voto di fiducia al Governo abbia fatto tradire il mandato con il Partito Autonomista allora forse non ha letto in modo accurato i valori guida del Patt. Il partito è un gruppo di persone e come tutte le comunità ha delle regole e queste vanno rispettate.

Mi dispiace per questa sua decisione. E’ l’unica deputata fuori dagli schieramenti, non è al governo e non so cosa potrà decidere ed incidere sulle politiche nazionali. Noi andremo avanti con la squadra della Svp.

*

Simone Marchiori

Segretario politico Patt