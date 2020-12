DALLAPICCOLA – DEMAGRI – ROSSI (PATT) – INTERROGAZIONE * STRADA PROVINCIALE 107 – MADRANO: « LA PAT HA INTENZIONE DI PROGRAMMARE L’INTERVENTO DI POSA DI UN GUARD RAIL? »

Come documentato a livello fotografico, ci viene segnalata la Strada Provinciale 107 in prossimità dell’abitato di Madrano.

INTERROGAZIONE n. ___MESSA IN SICUREZZA STRADA LAGO DI CANZOLINO

Come ampiamente documentato a livello fotografico, ci viene segnalata la Strada Provinciale 107 in prossimità dell’abitato di Madrano. Di competenza provinciale, presenta un punto con mancanza di protezione alcuna. Nello specifico parliamo di un tratto di strada perfettamente rettilineo della lunghezza di un centinaio di metri circa. Fiancheggia il lago di Canzolino priva di protezioni.

Tutto il restante tratto che costeggia il lago è protetta da guard-rail di legno e metallo; risulta invece mancante un tratto di circa cento metri prima del centro abitato. Dopo l’incidente del 26 agosto 2019, nel quale persero tragicamente la vita due persone, anche il Sindaco di Pergine dichiarava su un quotidiano locale: “Abbiamo chiesto alla Provincia che ci venga dato in gestione quel tratto di strada provinciale, dopo essere stata sistemata e asfaltata”

Tutto ciò premesso,

si interroga la Giunta per sapere,

1. Se via sia l’intenzione di programmare l’intervento di posa di adeguato guard rail sul tratto di strada indicato in premessa.

2. Se sia pervenuta alla PAT segnalazione da parte del Comune di Pergine rispetto alla pericolosità e alla carenza nella gestione di quel tratto di strada.

3. Se sia pervenuta alla PAT richiesta formale di presa in carico da parte del Comune di Pergine, di quel tratto di strada. Se sì, entro quando la PAT abbia intenzione di assegnare al Comune quel tratto di strada.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Trento, 3 dicembre 2020

Michele Dallapiccola

Paola Demagri

Ugo Rossi