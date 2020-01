CRTCU TRENTO *  2020 – NOVITÀ PER I CONSUMATORI: « RIMBORSO PER BOLLETTE “PAZZE”, ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA PER I CONTANTI E “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” »

La legge di bilancio, il decreto fiscale ed il decreto milleproroghe hanno apportato una serie di novità per i consumatori. Il CRTCU riporta qui di seguito quelle più rilevanti.

Telefonia, servizi pubblici, TV e comunicazioni elettroniche: rimborsi per bollette “pazze”

Dal 1° gennaio 2020 i gestori dei servizi di pubblica utilità, telefonia, TV e comunicazioni elettroniche dovranno avvisare i clienti in merito a loro posizioni morose, almeno 40 giorni prima di interrompere il servizio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spiegando in modo chiaro e dettagliato le singole posizioni contestate, in modo da dare ai clienti l’opportunità di sanarle in tempo utile.

Per l’energia elettrica, il gas, l’acqua ed i servizi di comunicazione elettronica vale il seguente principio: “in caso di comportamento illegittimo da parte del gestore e dell’operatore, relativo a violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumo, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, gli utenti avranno diritto al pagamento di una penale pari al 10% dell’ammontare contestato e comunque non inferiore a 100 euro”.

RC auto: migliore classe di bonus-malus per tutti i veicoli della famiglia

Da febbraio 2020 ogni veicolo potrà essere assicurato con la migliore classe di bonus- malus del mezzo intestato a un famigliare (stesso stato di famiglia), anche se già assicurato ed anche se si tratta di altro veicolo (es. motocicletta..), a patto che non vi siano stati, nei cinque anni precedenti, sinistri con colpa esclusiva, principale o paritaria.

Abbassamento della soglia contante e lotteria scontrini

Dal 1° luglio 2020 la soglia di utilizzo del contante sarà abbassata a 2.000 euro e con il 1° gennaio 2022 è previsto che verrà ulteriormente ridotta a 1.000 euro. Sempre da luglio si dovrebbe poi dare inizio alla “lotteria scontrini”, una specie di gioco “anti- evasione”. I consumatori potranno richiedere il loro codice lotteria, abbinato agli scontrini da loro pagati, che parteciperanno, su richiesta, alla lotterie; per i pagamenti con carta le chance di vincita sono maggiori. I montepremi mensili per le vincite vanno dai 50.000 euro ai 10.000 euro.

Consiglio: a prescindere da eventuali vincite (che dovrebbero poi, a quanto è dato capire, essere esentasse), lo scontrino o altra prova di pagamento è sempre utili per poter esercitare i propri diritti quali ad es. per dimostrare il valore di un bene in caso di danneggiamento, oppure per far valere la garanzia legale. Quale pendant a queste misure “anti-contante” rivolte ai consumatori, il legislatore concede agli esercenti, sempre da luglio 2020, crediti d’imposta per parte dei costi di transazioni dei pagamenti con carta.

Prorogati i bonus immobili – nuovo bonus facciate

I bonus fiscali (65% e 50%), il bonus mobili ed il bonus “verde” sono stati prorogati di un ulteriore anno. A questi si è aggiunto il bonus facciate, una detrazione del 90% per gli interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che mirino al recupero o al restauro delle facciate. Anche questo bonus andrà detratto in 10 rate uguali annuali dall’imposta dovuta.

Seggiolini anti-abbandono: sanzioni dal 6 marzo e bonus fiscale per l’acquisto

Il decreto fiscale ha disposto che a partire dal 6 marzo 2020 scattano le sanzioni se si trasporta un bambino con età inferiore ai 4 anni senza seggiolini con sistema anti- abbandono. Inoltre è stato previsto un incentivo di 30 euro per l’acquisto dei seggiolini o dispositivi (ma il decreto con i dettagli non è, ad oggi, ancora disponibile).

Energia elettrica e gas: slitta l’abolizione del mercato tutelato

Con il decreto milleproroghe l’abolizione del mercato tutelato di luce e gas è stata spostata al 1° gennaio 2022. Fino ad allora le famiglie possono pertanto restare nel mercato tutelato, oppure scegliere un fornitore sul mercato libero (presso il CTCU sono disponibili confronti tariffe).

Monopattini elettrici equiparati alle biciclette

I monopattini che rispettano i valori della soglia di velocità e potenza (20 km/h e 500 watt) sono equiparati alle biciclette e possono quindi, fra le altre cose, essere utilizzati sulle carreggiate destinate ad altri veicoli.

Mutui con procedura esecutiva

Nuova procedura a favore del mutuatario inadempiente già esecutato che, a certe condizioni, può ottenere una rinegoziazione del mutuo o un finanziamento, con surroga nella garanzia, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.

Fondo indennizzo risparmiatori

Il termine per le domande di indennizzo dei danni causati dai crack bancari è prorogato al 18 aprile 2020.