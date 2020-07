CORTE COSTITUZIONALE * NORME IMPUGNATE: « LEGGI PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI / DISPOSITIVO, NON FONDATEZZA – INAMMISSIBILITà »

Udienza Pubblica del 24/06/2020, Presidente CARTABIA, Redattore AMATO

Norme impugnate: Art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29/04/1983, n. 12; art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27/08/1999, n. 3.

Oggetto: Responsabilità amministrativa e contabile – Impiego pubblico – Norme della Provincia autonoma di Trento – Rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti provinciali per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili, in relazione a fatti o cause di servizio – Applicazione anche al Presidente della Giunta e agli assessori, per fatti o cause connessi all’adempimento del proprio mandato e all’esercizio delle proprie pubbliche funzioni, e ai componenti esterni di commissioni o comitati istituiti presso la Provincia – Individuazione dei presupposti e delle modalità per il riconoscimento del rimborso.

Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità

Atti decisi: ord. 174/2019

LINK