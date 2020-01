SAT – TRENTO * “LA VERA STORIA DELL’ORSO”: « L’INCONTRO ALLA LIBRERIA “DUE PUNTI”, MERCOLEDì 22 GENNAIO »

La SAT – Società degli Alpinisti Tridentini, con la Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano) prosegue nella propria attività sulla comunicazione riguardante i Grandi Carnivori del Trentino. Il programma delle iniziative si articola in serate a partecipazione pubblica, corsi sul lupo e sull’orso nell’ambito del progetto di (in)formazione BiodiversiTAM. La Commissione partecipa inoltre ad eventi organizzati da altri enti, ai quali fornisce il proprio contributo per una corretta ed oggettiva comunicazione sulla fauna selvatica, sulla quale rimane ancora molto da dire con l’obbiettivo primario di informare.

Il prossimo mercoledì si parlerà di orso e l’occasione sarà un incontro dal titolo “La vera storia dell’Orso”, che si terrà alla Libreria “Due Punti” di Trento, in Via S. Martino, 78, mercoledì 22 gennaio alle ore 18.30.

L’incontro prevede delle micro-letture sull’orso, a cura di Federico Zappini della Libreria Due Punti, tratte dal libro “Orso” di Marian Engel. Quindi si parlerà di orso bruno e turismo con il Direttore della APT Paganella Luca D’Angelo e verrà presentato il Kit didattico sull’orso bruno del Trentino realizzato da Mugafik assieme agli studenti dell’Istituto Artigianelli, nell’ambito del progetto “Design per il territorio”. Il kit sarà disponibile in libreria. Illustreranno l’iniziativa Sonia Lunardelli ed Erica Malfatti, curatrici del progetto. Il Kit didattico sull’orso racconta l’animale in cinque tappe fondamentali, che spaziano dalla sua biologia, alla conservazione.

Sulla scorta di queste 5 tappe, i membri della Commissione TAM della SAT interverranno con alcune pillole derivanti dall’attività informativa ordinaria “Orso bruno chi sei?”, fornendo informazioni specifiche sulla specie, su come comportarsi in caso di incontro con l’orso e mostrando foto e video degli orsi trentini.