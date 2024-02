COORDINAMENTO TRENTINO ASSOCIAZIONI MALATTIE RARE IN RETE * ” RARE DISEASE DAY 2024 “: « CONVEGNO AL CISMED DI ROVERETO, IL 29/2 A PALAZZO CONSOLATI »

11.42 - lunedì 26 febbraio 2024

Il 29 febbraio i rappresentanti del mondo della ricerca, della sanità, delle associazioni e istituzioni si ritrovano al Cismed per discutere iniziative concrete a sostegno delle persone con malattia rara

È un “mondo raro” quello di cui si discuterà in occasione del Rare Disease Day 2024. L’evento è in programma giovedì 29 febbraio a Palazzo Consolati, sede del Centro interdipartimentale di Scienze mediche dell’Università di Trento.

Promossa dal Coordinamento Trentino Associazioni Malattie Rare in Rete per celebrare la XVII Giornata Internazionale e la X Giornata Trentina delle Malattie Rare, l’iniziativa si propone come un momento di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nell’accompagnamento della persona con patologia rara.

E proprio nella direzione di una logica di rete sempre più interconnessa e coordinata si muove anche il sostegno dei diversi partner locali – Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Consulta provinciale per la salute della Provincia autonoma di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Ordine dei Medici di Trento, Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia autonoma di Trento – e nazionali – Federazione italiana Malattie Rare, che hanno raccolto con entusiasmo l’invito degli organizzatori a partecipare a questo tavolo di discussione sul tema delle malattie rare.

«Per migliorare l’efficacia della nostra azione sul territorio e individuare le priorità su cui è più urgente investire le nostre energie, abbiamo scelto di riunire i rappresentanti delle associazioni di malattie rare del Trentino, del sistema sanitario, del mondo della ricerca, delle istituzioni e dell’imprenditoria locale», spiega Enrico Cristoforetti, presidente dell’Associazione Fibrodisplasia Ossificante Progressiva e rappresentante del Coordinamento Trentino Associazioni Malattie Rare in Rete. «L’obiettivo – aggiunge Cristoforetti – è quello di scattare una fotografia dello stato dell’arte per orientare le nostre attività quotidiane e proporre alla comunità trentina delle malattie rare un approccio metodologico multidisciplinare, consapevole e rispettoso dell’altro».

Durante la mattinata di lavori, i partecipanti saranno guidati da un facilitatore professionista per individuare i bisogni e le necessità più urgenti rilevate all’interno dei rispettivi enti di appartenenza. Ma saranno anche chiamati ad elaborare proposte e idee risolutive lavorando in gruppi, all’interno dei quali avranno l’opportunità di sperimentare capacità di ascolto, contaminazione reciproca e spirito di squadra.

«Sono tre i temi attorno ai quali abbiamo voluto costruire la Giornata trentina delle Malattie rare di quest’anno: la presa in carico del paziente raro, l’accessibilità all’informazione e la collaborazione tra stakeholder», sottolinea Massimo Molinari, presidente di Associazione Emofilia in Trentino e rappresentante del Coordinamento Trentino Associazioni Malattie Rare