COOPERATIVA MERCURIO * “WIKITRENTO-WALK IN TRENTO“: « FACCIATE DIPINTE E MONUMENTI “MILITANTI“, ONLINE I PRIMI DUE PODCAST DEL PROGETTO DI TURISMO DIGITALE »

10:03 - 7/12/2021

Facciate dipinte e monumenti ‘militanti’. Online i primi due podcast del progetto di turismo digitale “WikiTrento-Walk in Trento”.

Sono online le prime due tracce podcast di “WikiTrento-Walk in Trento”, il progetto di Cooperativa Mercurio che intende creare percorsi inediti alla scoperta del patrimonio storico-artistico-culturale, e non solo, della città di Trento. L’iniziativa, che si concluderà nel 2022, è realizzata nell’ambito del Bando per il Turismo digitale promosso dal Comune di Trento. È supportata da Comune di Trento, Wikimedia Italia e Camera di Commercio di Trento, e sviluppata in collaborazione con Italia Nostra sezione trentina, con il Museo Diocesano Tridentino, con l’Ecomuseo Argentario e con la Biblioteca comunale di Trento.

Nello scorso mese di ottobre si è tenuto il primo dei quattro editathon del progetto a cui hanno preso parte wikipediani provenienti da tutta Italia, storici dell’arte e giovani studenti. Un momento importante che ha contribuito alla costruzione e al miglioramento di alcune voci Wikipedia dedicate a case e palazzi affrescati della città di Trento. Le voci realizzate, assieme ad una ricchissima bibliografia condivisa da Italia Nostra sezione trentina, hanno posto le basi contenutistiche per la creazione del primo percorso dal titolo “Trento, città dipinta – La street art del Rinascimento”. Un itinerario da leggere e da ascoltare, alla scoperta di un patrimonio storico artistico unico e inestimabile. Una vera e propria immersione nei secoli passati, ripercorrendo la storia e l’iconografia delle più significative facciate che decorano case e palazzi della città del Concilio.

Il secondo percorso, dal titolo “Dal centro di una piazza: Dante, Cesare e i monumenti ‘militanti’”, racconta invece la genesi e il significato di due tra le opere pubbliche trentine più conosciute. Una statua e un mausoleo celebrano infatti due figure della cultura e della storia italiana e, quasi in dialogo, sintetizzano simbolicamente lo spirito del tempo in cui furono eretti.

Entrambi i podcast restituiscono percorsi di scoperta della città di Trento, a cui andranno a sommarsi altri quattro nuovi contenuti nel 2022. Ogni percorso è realizzato nelle lingue italiano, inglese e tedesco e, sia i podcast che i testi, saranno pubblicati con licenza Creative Commons. Sarà possibile fruire e/o scaricare tutti i contenuti gratuitamente attraverso Qrcode o direttamente dalle principali piattaforme – Spotify, iTunes, GooglePodcast, Spreaker – dai siti comune.trento.it, wikitrentino.it e sanbaradio.it e dalla App “La mia Trento”.

L’intelligenza collettiva attraverso l’attivazione delle comunità locali, la rete con soggetti esperti e la creatività sono i motori di un progetto per riscoprire la città di Trento con la tecnologia digitale.

Durante le festività natalizie il percorso “Trento, città dipinta – La street art del Rinascimento” sarà fruibile anche dopo il crepuscolo, grazie ad un progetto artistico di photomapping ideato dal lighting show designer Mariano De Tassis. I tratti architettonici dei palazzi che si affacciano a 360 gradi su Piazza Duomo e lungo le vie del “Giro al Sas” cattureranno lo sguardo dei passanti assieme alla magia dell’albero di Natale in piazza Duomo, illuminato con 30.000 luci. Inoltre ogni venerdì e sabato e fino al 9 gennaio 2022 (ad esclusione del giorno di Natale e dell’1 gennaio) alle ore 18.30 si terrà “Palazzi di luce e bollicine” un tour guidato a bordo del trenino di Natale che racconta i Palazzi del centro storico illuminati dal photomapping. Finito il tour in trenino la guida accompagnerà tutti gli ospiti a Palazzo Roccabruna – Enoteca provinciale del Trentino – per una degustazione di Trentodoc, le Bollicine di Montagna. Biglietti presso la casetta Infopoint del Mercatino di Natale in Piazza Cesare Battisti.