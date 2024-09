ASD TRIAL VINTAGE TEAM * “2 DAYS TRIAL A FOLGARIA” (TN): «SABATO 7 E DOMENICA 8 SETTEMBRE, DAI PIÙ PICCOLI IN SELLA ALLE MOTO MINITRIAL FINO AI PIÙ ESPERTI»

20.42 - martedì 3 settembre 2024

In programma sabato 7 e domenica 8 settembre, la manifestazione all’insegna del divertimento immersi nella splendida cornice di Folgaria sarà organizzata dalla ASD Trial Vintage Team; preziose le collaborazioni instaurate sul territorio per accogliere nel migliore dei modi gli estimatori di questa specialità del fuoristrada. Tra questi spiccheranno i nomi di alcuni piloti che hanno contribuito a scrivere la storia di questo sport.

Folgaria si rinnova l’appuntamento con le due ruote d’epoca da Trial; nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8

settembre, la cittadina della Provincia autonoma di Trento accoglierà gli estimatori di questa specialità del fuoristrada per un weekend tutto da vivere. In programma c’è l’edizione 2024 della 2 Days Trial Folgaria Alpe Cimbra, organizzata come sempre dalla ASD Trial Vintage Team.

La partenza e l’arrivo avranno come scenario la frazione di Fondo Grande, grazie alla preziosa collaborazione della società ‘Folgaria Ski’ che, anche quest’anno, ha messo a disposizione la propria area parcheggio per accogliere nel migliore dei modi tutti i partecipanti. Sempre nel suggestivo anfiteatro naturale di Fondo Grande saranno tracciate alcune delle zone, in modo tale che il pubblico presente possa assistervi.

Il percorso si snoderà verso la piccola frazione di Francolini, per poi deviare sulla sinistra in direzione di Mezzaselva, dove saranno tracciate altre zone, attraverso sentieri boschivi con stupendi scorci panoramici sulla Valle dell’Adige, dove sarà possibile ammirare anche il maniero di Castel Beseno. Proseguendo nel trasferimento, i piloti arriveranno a Guardia, il paese noto per le sue caratteristiche case dipinte; qui sarà allestito un punto ristoro per tutti i partecipanti, in collaborazione con l’omonima Associazione del posto.

Chi si schiererà alla partenza dovrà cimentarsi in varie zone controllate e suddivise in diverse difficoltà, in modo tale da poter soddisfare le abilità alla guida di tutti, garantendo a ognuno un sano divertimento su due ruote: dai più piccoli in sella alle moto da Minitrial fino ai più esperti, lo spirito di questa manifestazione non cambia, perché la finalità principale è proprio quella del divertimento in ottima compagnia in mezzo alla natura.

Ad oggi risultano iscritti piloti provenienti dal Regno Unito, Lussemburgo, Austria, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Olanda, Danimarca e Spagna, oltre ad alcuni che arriveranno dalla Turchia. Tra gli iscritti spiccheranno anche nomi di grido, capaci di evocare nella mente degli appassionati gare epiche che hanno scritto la storia di questo sport.

L’evento trialistico entrerà nel vivo a partire dalle ore 11 di sabato 7 settembre; in serata, un momento importante sarà l’estrazione a sorte, fra tutti i partecipanti, di una bellissima Montesa Cota 347, messa a disposizione dall’amico Paolo Espen del Trial Team Espen.

Domenica 8 settembre lo start sarà fissato alle ore 9:30. L’organizzazione sarà curata, come sempre, dalla ASD Trial

Vintage Team, che ha trovato un valido e prezioso supporto nell’Amministrazione comunale di Folgaria, nell’Azienda di Promozione Turistica Alpe Cimbra e nell’Associazione di Guardia, che ha sempre creduto in questo evento.

Per saperne di più, vi invitiamo a consultare i profili social dedicati su Instagram e Facebook, oppure contattare direttamente gli organizzatori:

Giorgio al 335.7373297 e Ugo al 339.1046584.

Mail: duegiornitrialfolgaria@gmail.com.