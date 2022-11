CONSORZIO SAIT * GIORNATA NAZIONALE COLLETTA ALIMENTARE: « IL CALENDARIO COOP DIVENTA SOLIDALE, VIDEOINTERVISTE A PRESIDENTI DALPALÙ (SAIT) E PORRO (BANCO ALIMENTARE) »

10.58 - giovedì 24 novembre 2022

Presso la sede del Consorzio Sait di via Innsbruck a Trento incontro stampa stamani per illustrare il nuovo Calendario Coop 2023, che quest’anno diventa Solidale per contribuire a sostenere le iniziative del Banco Alimentare.

Nell’occasione è stata presentata la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa finalizzata a raccogliere alimenti da distribuire a strutture caritative che si occupano di chi ha più bisogno e che quest’anno si celebrerà sabato 26 novembre.

VIDEOINTERVISTA PRESIDENTE RENATO DALPALù – SAIT

VIDEOINTERVISTA PRESIDENTE DUILIO PORRO – SAIT

Sono intervenuti:

Renato Dalpalù, presidente Consorzio Sait

Luca Picciarelli, direttore Consorzio Sait

Duilio Porro, Presidente Banco Alimentare del Trentino Alto Adige

Roberto Scarpari, Responsabile Programma “Siticibo” del Banco Alimentare