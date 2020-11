CONSORZIO COMUNI TRENTINI * PANDEMIA: GIANMOENA, « SINERGIA E COLLABORAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIA DI TRENTO »

La situazione impone un forte coordinamento tra le Istituzioni. Nei prossimi giorni incontro tra Sindaci e Presidente Maurizio Fugatti.

“I Sindaci sono in prima linea nel contrasto al Covid-19, come hanno fatto fino dai primi segnali della pandemia. La situazione, oggi, impone ancora di più una forte sinergia e un coordinamento tra le Istituzioni, Provincia e Comuni e tra gli stessi Comuni, per mettere in atto le nuove disposizioni dell’Ordinanza provinciale firmata ieri e le nuove misure al vaglio del Governo centrale. L’obiettivo è lavorare insieme a tutela del cittadino e del tessuto socioeconomico con particolare attenzione al mondo della scuola. Le prossime settimane saranno cruciali”. Parole del Presidente dei Sindaci trentini Paride Gianmoena che annuncia, come nei prossimi giorni, dopo il nuovo Dpcm, sia prevista una nuova riunione con il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti per monitorare costantemente la situazione e prendere le decisioni appropriate a tutela della salute pubblica.”

“Le persone, le famiglie e le imprese sono al centro della nostra attenzione – sottolinea Gianmoena – e solo lavorando insieme possiamo arrivare ad avere buoni risultati, garantendo quella protezione sanitaria con un forte senso di responsabilità da parte di tutti. Noi continuiamo a erogare servizi e prestare attenzione alle esigenze dei cittadini chiedendo loro il rispetto delle regole”.