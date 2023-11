CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * PRIMA SEDUTA: « SI TRATTA PER LA PRESIDENZA, LA RIUNIONE È STATA INTERROTTA PER CONFRONTI CHE RIPRENDERANNO NEL POMERIGGIO »

13.07 - lunedì 27 novembre 2023

Prima seduta, si tratta per la presidenza del Consiglio. Consiglio regionale – La riunione è stata interrotta a lungo per una serie di confronti che riprenderanno nel pomeriggio. Il Consiglio regionale si è riunito oggi per la prima volta in seduta plenaria a Trento. La presidenza dell’aula è toccata alla meno giovane dei consiglieri eletti, Lucia Coppola, Verdi: “Voglio iniziare ribadendo come occorra tenere molto alta l’attenzione sui femminicidi, è un tema che interessa tutte le classi sociali, nessuna esclusa. Serve intervenire con progetti formativi in tema di affettività e di rispetto, bisogna lavorare per prevenire comportamenti delittuosi. Per quanto riguarda la mia presidenza di oggi, debbo dire che svolgo questo compito considerandolo un grande onore.

Le due Province di Trento e di Bolzano hanno sì due sistemi elettorali diversi ma il Consiglio regionale è importante sede di scambio di idee, di collaborazione, prezioso anche in ambito transfrontaliero, quello dell’Euregio” ha detto. Durante i lavori introduttivi la presidente Coppola è stata affiancata dal verde Zeno Oberkofler e Luca Guglielmi, Fassa, i più giovani tra gli eletti Il primo punto trattato dall’aula è stato l’elezione a scrutinio segreto del presidente dell’aula. Mirko Bisesti, Lega, ha chiesto sul tema una sospensione di 15 minuti. Alla ripresa della riunione, Bernhard Zimmerhofer (Süd-Tiroler Freiheit) ha preso la parola sull’andamento dei lavori e ha annunciato che il suo gruppo non sarebbe stato coinvolto in queste questioni legate alle nomine, ribadendo” come le persone all’esterno dell’aula abbiano altri problemi”.

La riunione è stata quindi nuovamente sospesa per 30 minuti su richiesta di Magdalena Amhof (SVP). La seduta è stata sospesa definitivamente e riprenderà alle 13.30