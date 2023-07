CONSIGLIO PAT * “SEGNO E COLORE NELL’ARTE DI GIUSEPPE GROFF: « INAUGURATA DAL PRESIDENTE KASWALDER LA MOSTRA A PALAZZO TRENTINI »

19.21 - mercoledì 12 luglio 2023

Quella inaugurata poco fa da Walter Kaswalder è l’ultima esposizione d’arte della lunga serie promossa a palazzo Trentini dall’attuale Presidenza del Consiglio provinciale. “Segno e colore nell’arte di Giuseppe Groff” realizza un’importante operazione culturale: la (ri)scoperta di un artista trentino “andato avanti” tre anni or sono e assolutamente meritevole di apprezzamento e visibilità nel quadro dell’arte trentina a cavallo dei due millenni.

Garantisce anzitutto il curatore, quel roveretanissimo Maurizio Scudiero che tutti conoscono soprattutto come grande esperto e storico dell’arte futurista e di Fortunato Depero. Alla vernice di oggi in via Manci a Trento, c’è stata vera folla ed entusiasmo. Presenti la vedova Maria, i due figli Sara e Walter, la nipote Martina, ma poi l’ex presidente Bruno Dorigatti, l’ex vicepresidente Claudio Eccher, la consigliera Lucia Maestri, un’ospite d’eccezione come l’olimpionica Sara Simeoni. Tutti appassionati dell’opera di “Van Groff”, come la Sara nazionale ha soprannominato l’artista per le sue nature morte di stampo impressionistico. Per la cronaca, la saltatrice in alto conobbe “il Bepi” – l’ha raccontato alla vernice – proprio in ambito sportivo, essendo lui presi-dente dell’attivissimo club trentino di atletica femminile Ataf.

Scudiero oggi e in catalogo osserva che se il pittore di Lavis fosse nato cent’anni fa invece che nel 1946, avrebbe dialogato alla pari con i grandi impressionisti. L’opera da lui sviluppata dagli anni Settanta fino quasi alla morte è di grande suggestione e maturità, la sua notorietà è stata frenata più che altro dal carattere molto schivo e alieno dalle logiche di mercato dell’autore.

“Qui proponiamo dunque una sorpresa assoluta – ha detto Scudiero – met-tendo sotto i riflettori un artista quasi scomparso dai radar, anche perché le-gato a canoni lontanissimi dall’arte concettuale contemporanea. La mostra che lo mette al centro è il frutto anche dell’entusiasmo dei familiari, del gruppo di artisti che Groff aveva raccolto attorno a sé come una scuola; ancora, di collezionisti delle sue opere superappassionati come Rino Budel.

Il critico roveretano a palazzo Trentini nel 2003 curò un trittico di mostre e cataloghi sull’arte trentina, un percorso cronologico in cui già volle inserire il Groff, con l’autoritratto del 1993 che anche ora fa da copertina all’antologica sull’artista. L’invito del curatore è a considerare come non sia stato solo pittore di paesaggi, come limitativamente emergeva dai depliant delle sue mostre del passato. La mostra aperta oggi propone nature morte de-cisamente.. vive, dipinte con splendide campiture di colori puri. Poi una serie di nudi disegnati a matita grassa e carboncino, stesi di getto e poi però trasfe-riti anche in oli su tela, con le modelle magnificamente colte non in posa, ma in atti spontanei della vita.

Attenzione infine – nell’interrato di palazzo Trentini – alla serie di disegni e dipinti dedicati all’Inferno di Dante, con Groff che si misura con un suo modo quasi da comics, molto modernista, con una tematica frequentata da grandi artisti e oggettivamente di grande complessità concettuale. Groff – giudica Scudiero – ne esce con un risultato originale e molto apprezzabile, da vedere. Soprattutto se dieci anni fa non si era visitata l’esposizione con cui si concluse – a palazzo Maffei di Lavis – il suo lungo percorso creativo.

Molto soddisfatto è il presidente Kaswalder, che oggi al pubblico della verni-ce ha ricordato l’impegno di cinque anni nella direzione del valore e della giusta visibilità da assegnare alle migliori espressioni dell’arte trentina. Pensiamo a Cesare Covi, a Reinhold Cigolla, a Michelangelo Perghem Gelmi. Palazzo Trentini assolve a un preciso ruolo culturale, di cui la nostra provincia ha sicura necessità.

Ha apprezzato questa apertura di credito della sede consiliare anche la vedo-va Groff, che poco fa ha ricordato la felicità del marito nella sua ricerca onesta e continua sulla tela e tra i colori.

“Segno e colore nell’arte di Giuseppe Groff” è liberamente visitabile a pa-lazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, fino al 19 agosto 2023. Orari: da lunedì a venerdì 9.30-18.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Domenica chiuso.