CONFAGRICOLTURA * MADE IN ITALY: « LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE NAZIONALI GODE DI RICONOSCIMENTO A LIVELLO MONDIALE »

19.19 - mercoledì 12 luglio 2023

L’agricoltura del futuro avrà le radici ben piantate nella terra portando come dote l’esperienza evolutiva dell’agricoltura degli ultimi decenni. I rami e le foglie rivolti verso la scienza verso le innovazioni. Un’agricoltura 5.0 che saprà cogliere da una parte le opportunità derivanti dalla digitalizzazione, ed in particolare dall’agricoltura di precisione, e dal miglioramento genetico e dall’altro capace di percorrere le nuove frontiere dell’agro-ecologia, a partire dall’agricoltura conservativa.

Produrre di più, utilizzando meno risorse, contribuendo ad un sistema alimentare inclusivo, efficiente, sostenibile, nutriente e sano, a partire dalla produzione in campo fino alla distribuzione ed al consumatore finale.

Un sistema che si baserà sempre più sulla dieta mediterranea che raccoglie in sé la sintesi perfetta tra alimentazione, salute umana e sostenibilità ambientale. Per questo motivo, contestiamo il Nutriscore, in quanto fortemente penalizzante in riferimento ai principi appena descritti e ai consumatori stessi.

In questo contesto, la qualità delle produzioni agricole e agroalimentari nazionali gode di un riconoscimento a livello mondiale posizionando il Made in Italy tra i protagonisti del mercato internazionale. Guardiamo alle nostre imprese come parte centrale del tessuto produttivo ed economico del Paese, salvaguardando al contempo il simbolo della qualità e dell’eccellenza legato al Made in Italy. Emerge, quindi, la necessità di impostare una visione comune che valorizzi l’agricoltura come settore strategico per l’economia all’insegna dell’innovazione e sostenibilità.

Infatti, l’impresa agricola sarà anche indispensabile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione posti dall’Unione europea non solo attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma anche attraverso il carbon farming e la bioeconomia circolare e sostenibile, contribuendo alla sostituzione dei derivati fossili in diversi campi: bioplastiche, biocarburanti, biolubrificanti, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, ecc.

Non un solo modello di agricoltura, ma un mosaico di agricolture, di esperienze, di paesaggi, di cibo, di eccellenze. Dallo sviluppo del vertical farm e dell’idroponica, agli allevamenti basati su tecnologie di avanguardia, ad un’agricoltura che sarà chiamata sempre più a preservare il territorio e ridare vitalità alle aree interne del nostro Paese.