PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COMMISSIONE DEI DODICI: « IL PRESIDENTE FUGATTI HA INCONTRATO IL VICEPRESIDENTE DEL SENATO CALDEROLI, AL VERTICE ANCHE L’ASSESSORE BISESTI »

Commissione dei Dodici, il presidente Fugatti ha incontrato il vicepresidente del Senato Calderoli.

In vista della ripresa dell’attività della Commissione dei Dodici, nel pomeriggio di oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ricevuto la visita del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli – membro della Commissione nominato recentemente dal Governo – e il presidente uscente Fabio Scalet. All’incontro hanno preso parte anche l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti e la dirigente generale del Dipartimento affari e relazioni istituzionali Valeria Placidi.

Al centro del confronto, i temi di attualità di maggiore rilevanza quali le norme di attuazione sui giudici di pace e sugli orari delle attività commerciali, sulle quali i rappresentanti istituzionali si sono trovati in sintonia. L’occasione è stata anche quella di affrontare le tematiche finanziarie e in particolare la situazione che vede la Provincia di Trento, al pari di quella di Bolzano, impegnata a farsi riconoscere dallo Stato una serie di imposte finanziare che, complessivamente, ammontano a circa 500 milioni di euro, per le quali fino ad ora il Governo ha stanziato la cifra di 60 milioni di euro e altrettanti per l’Alto Adige.