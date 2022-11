APT VALSUGANA (TN) * MERCATINI DI NATALE: « L’ANIMA PIÙ SUGGESTIVA DEL TERRITORIO, A LEVICO TERME IL PARCO OSPITERÀ LE IMMANCABILI CASETTE DI LEGNO »

08.16 - martedì 22 novembre 2022

Mercatini di Natale. L’anima più suggestiva della Valsugana. Durante le feste natalizie, in Valsugana si respira un’atmosfera unica, sospesa fra tradizione e fiaba. In alcuni dei più suggestivi borghi del territorio, prima che l’inverno sia alle porte, luci, note e profumi riempiono le piazze in attesa del Natale.

Un appuntamento trentino atteso tutto l’anno, meta di visitatori da ogni dove.

I mercatini di Natale di Levico Terme

Ti aspettiamo per vivere la vera magia del Natale!

A partire dal 19 novembre e fino al 6 gennaio, scopri il Parco Secolare degli Asburgo, il più importante giardino storico dei Grandi Giardini Italiani. Il parco ospiterà i Mercatini di Natale con le tipiche casette di legno che colorano i suggestivi viali e ti porteranno alla scoperta delle eccellenze di artigianato e gastronomia locale.

Un Mercatino di Natale per tutti, dove famiglie e bambini si sentiranno coccolati e potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni. Potrete accarezzare i piccoli animali della fattoria, incontrare Babbo Natale che raccoglierà personalmente le letterine di tutti i bimbi mentre nel Villaggio degli Elfi i suoi aiutanti si daranno da fare per esprimere tutti i vostri desideri.

Dal 19 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 torna a Levico Terme l’imperdibile appuntamento con il Mercatino di Natale di Levico Terme.

Il Natale a Pergine Valsugana

Perzenland & La Valle Incantata – Mercatino di Natale dei Canopi 2022/2023

A partire dal 12 novembre, fino all’Epifania, torna il Natale a Pergine! Tornano le casette del cibo e delle bevande del territorio Trentino, le rassegne musicali e corali per grandi e piccini, i racconti di leggende sotto l’albero, i Krampus che invaderanno Pergine con il loro fascino e mistero. Tornerà anche la tradizionale Feuernacht, notte dei Minatori, con spettacoli di musica e danza.

Ma non è tutto signore e signori: la lanternata di Natale, la Strozega che ci porterà Santa Lucia, gli elfi aiutanti di Babbo Natale che passeranno per i mercatini, i presepi fatti a mano, i percorsi enogastronomici e i weekend a tema dedicati agli animali.

Insomma… Torna il Natale a Perzenland!