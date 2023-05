CONSIGLIO PAT * GRANDI CARNIVORI: « PROSEGUE IL DIBATTITO SUL TEMA, APPROVATA LA RISOLUZIONE MASÈ SU SPRAY ANTIORSO »

19.13 - martedì 9 maggio 2023

Grandi Carnivori: prosegue in Consiglio il dibattito sul tema. Approvata la risoluzione di Masè sullo spray antiorso. Sul tavolo altri 9 documenti. Il Consiglio provinciale ha proseguito nel pomeriggio il dibattito avviato questa mattina sulla comunicazione sui grandi carnivori del Presidente Fugatti. Nei loro interventi tutti i consiglieri hanno esordito rappresentando la loro vicinanza alla famiglia di Andrea Papi e il rispetto per il grave lutto che li ha colpiti. Solidarietà è stata espressa in maniera trasversale anche alla Giunta Fugatti per la complessità del momento attraversato e a tutta la comunità trentina. Esaurita la discussione generale, l’aula è passata all’esame delle dieci risoluzioni presentate sull’argomento. Approvata con tre astensioni la prima risoluzione di Vanessa Masè sull’introduzione dello spray anti orso i lavori sono stati sospesi per permettere il confronto dell’assessora Giulia Zanotelli con Michele Dallapiccola, sottoscrittore dei successivi sei documenti.

Al rientro in aula il Consiglio ha avviato l’esame della seconda risoluzione che impegna la Giunta a mantenere attivo un servizio gestito da personale specializzato di custodia e informazione, nelle valli maggiormente abitate dall’orso. Prima della chiusura dei lavori, il Presidente Fugatti ha informato l’aula della sua assenza nella giornata di domani ed ha espresso l’auspicio di un dibattito costruttivo, confermando la disponibilità di arrivare alla condivisione su una risoluzione generale che possa comprendere le esigenze di tutta l’aula, al netto delle risoluzioni dei singoli consiglieri.