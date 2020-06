CONSIGLIO PAT * FAILONI RISPONDE A DALLAPICCOLA (PATT): STANZIAMENTI 2020 APT: « CONFERMATA LA DISPONIBILITÀ DI 25.100.000,00 EURO, ALLO STATO ATTUALE NON EFFETTUATA NESSUNA RIDUZIONE »

INTERROGAZIONE N. 1438

TAGLI ALLE APT: “CUI PRODEST”? LA SOFFERENZA DELLA MONTAGNA TURISTICA MARGINALE SOSTENIBILE

Un grande quadro di tagli e rimaneggiamenti al bilancio sembra caratterizzare la Manovra anticrisi della Provincia Autonoma di Trento specialmente se confrontata con quella della Provincia di Bolzano. Dentro a questo continuo taglia-incolla attende contezza il finanziamento delle APT che per avere certezze, tra annunci stampa e smentite via social, pare dovranno attendere ancora parecchio.

Comunque sia, all’orizzonte si staglia sempre più preoccupante, un’ipotesi di decurtazione tra il 30 ed il 50%. Per dare una dimensione del volume finanziario del quale si parla, la cifra è pari a circa la metà di quanto raccolto come tassa di soggiorno dagli albergatori nel 2019. Ci auguriamo che il pressing politico di questi giorni, stimoli la giunta provinciale a fornire il dato finanziario in maniera più tempestiva possibile e comunque in tempo utile a poter programmare le proprie attività di ripartenza. Peggiorata da un’incombente riforma che ora si affianca al tema delle risorse, la condizione di indeterminatezza, rappresenta il distillato di due anni rapporti dell’assessorato al Turismo con le APT. Solo quelle più strutturate, hanno potuto beneficiare di una relativa tranquillità, probabilmente forti di pregressa solidità finanziarie e forbite di rinnovate quanto faziose garanzie di esclusione da grossi stravolgimenti nella norma. A soffrirne di più, paradossalmente sono tre le APT “minori”, proprio quelle che ne avrebbero avuto più bisogno, dopo la stagione degli stati generali della montagna. Invece, quella formidabile occasione di rilancio ha fallito e trasformata in uno show, non ha saputo tutelare proprio quei territori, a parole, tanto cari alla lega. Parliamo della montagna turistica marginale e sostenibile, come possono essere le Valli del Leno, di luoghi come la Catena del Lagorai, il Vanoi, il Baldo o il meraviglioso Chiese, solo per citare qualche esempio. Sono stati esclusi dai grandi circuiti di sviluppo urbanistico degli anni ‘70-’80 dove, si diceva, avessero perso il treno. Oggi assumono veste incantevole per loro natura, convivendo serenamente con il distanziamento sociale. E’ qui che si esprime il grandissimo fascino per le nuove forme di utenza turistica, dove la mancanza di infrastrutture pesanti, è invece punto di forza per la ripartenza turistica del post Covid19. Qui, si potrà progettare e programmare in modo reale, strutturale ed in forma partecipata con tutte le aziende che ci operano: agricoltura, ristorazione, ospitalità diffusa, artigianato e commercio in piena antitesi al manierismo delle crociere. La filiera economica della Montagna marginale può mettere a sistema persone, risorse ed identità, per offrire ai residenti ma soprattutto al turista, un contenitore di qualità, relazioni umane, storytelling, esperienzialità, sostenibilità del “paesaggio enogastronomico”. Parliamo di un turismo “sartoriale“ da cucire addosso alle richieste, dove la rete e’ importantissima; va potenziato affinchè si affianchi e diversificare l’offerta dei grandi circuiti del turismo internazionale che pure sono stati e continueranno ad essere la grande fortuna del Trentino.