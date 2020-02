COMUNE RIVA DEL GARDA * DI QUA DI Là – STORIA DI UN MURO: « UNO SPETTACOLO SCRITTO DA SILVANO ANTONELLI CHE VEDE IN SCENA L’ATTRICE ROBERTA MARIANI, IL 9/2 »

Lo spettacolo della compagnia torinese Unoteatro «Di qua di là. Storia di un muro» è la proposta della rassegna per ragazzi «Teatro a gonfie vele» per domenica 9 febbraio. All’oratorio San Gabriele di Arco con inizio alle ore 16.30. Età consigliata: da 4 anni in su.

Uno spettacolo delicato e riflessivo scritto da Silvano Antonelli che vede in scena l’attrice Roberta Mariani e tratta un tema universale e contemporaneo: il rapporto con l’altro, con l’estraneo. Il muro ne è il simbolo, la metafora.

Un piccolo muro attraversa la scena. Uno scoppiettio, come di fuochi d’artificio, e arriva lei. Sembra caduta dal cielo. Forse è appena nata. Si guarda attorno smarrita. Scopre il muro. E, di là dal muro, degli strani esseri… Gli spettatori. La ragazza è spaventata.

Nella sua testa ci sono un mucchio di pensieri. Come saranno quelli di là dal muro? Quanti saranno? Saranno bravi o cattivi? E se ci attaccano i pidocchi? E se…? Qui comincia il gioco divertente e leggero dello spettacolo: l’attrice di qua, il pubblico di là. E in mezzo il muro. Una sequenza di domande. Una sequenza di scene. Ogni scena è uno stereotipo che caratterizza il rapporto con gli altri, con le paure che ci assalgono ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa o qualcuno che non conosciamo. E le paure e le domande alimentano il muro. Lo fanno crescere. E, si sa, a forza di costruire muri si rischia di rimanere imprigionati. Come in un labirinto. Come fare?

Lo spettacolo, naturalmente, una soluzione la dà. Una soluzione e un augurio. Senza retorica e senza voler insegnare nulla. Mettendo al centro la materia di cui è fatto il teatro: le emozioni.

L’emozione di essere «Di qua e di là». Un invito alla riflessione che, spesso, (solo) il teatro sa fare.

Ingresso

Posto unico non numerato: 4 euro.

Prevendita dei biglietti agli sportelli delle Casse Rurali del Trentino.

La biglietteria in teatro apre un’ora prima dello spettacolo.

La rassegna

«Teatro a gonfie vele» è organizzato dalla Comunità di Valle Alto Garda e Ledro e dai Comuni di Nago-Torbole, Arco, Dro, Ledro, Tenno e Drena in collaborazione con la compagnia Teatro per caso e il Coordinamento Teatrale Trentino. Direzione artistica di Barbara Frizzi, organizzazione di Sara Maino.