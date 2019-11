COMUNE DI TRENTO * MERCATINI DI NATALE: « IL TAR Dà IL VIA LIBERA ALLA VENTISEIESIMA EDIZIONE, RIGETTATA LA RICHIESTA DELLA SOCIETà EVERNESS DI AGOSTINO CAROLLO DI SOSPENDERE L’EVENTO »

Mercatino di Natale, il Tar dà il via libera alla ventiseiesima edizione. L’ordinanza di oggi del Tar salva la ventiseiesima edizione dei mercatini di Natale di Trento, mettendo fine a un’incertezza che ha pesantemente danneggiato tutta la città. Il Tribunale amministrativo ha infatti rigettato la richiesta della società Everness di Agostino Carollo di sospendere l’evento che più caratterizza e connota l’offerta turistica di Trento. Il Tar deve ancora pronunciarsi sulla sospensione dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico rilasciata all’Apt, questione che sarà affrontata in una prossima pubblica udienza.

Nella sua memoria difensiva, l’Amministrazione comunale ha evidenziato la non ammissibilità del ricorso innanzitutto in via preliminare, per la sua tardività: infatti la Everness ha impugnato il diniego all’istanza di occupazione delle piazze Fiera e Battisti ben oltre i termini di legge. La presentazione di una seconda domanda di occupazione si configura infatti come meramente strumentale, visto che in assenza di tempestiva impugnazione il primo provvedimento di diniego era diventato definitivo.

Nel merito, l’Amministrazione comunale ha ribadito la legittimità della richiesta di occupazione di suolo pubblico dell’Apt, richiesta per la quale nessun regolamento prevede l’utilizzo del cosiddetto “modulo unico”, messo a disposizione solo per facilitare i cittadini. Si aggiunge poi il fatto che Apt aveva presentato domanda di occupazione del suolo pubblico prima della Everness e che comunque il criterio cronologico di presentazione delle domande non può mai, evidentemente, essere quello dirimente, visto che la valutazione tiene conto di altri aspetti.

A queste motivazioni, la memoria difensiva aggiunge altri due elementi: il Comune, a differenza di quanto sostiene la Everness, non ha mai affidato incarichi per l’organizzazione del Mercatino di Natale di Trento, il cui marchio registrato è stato acquisito dall’Apt da Trento Fiere. Infine, si sottolinea l’interesse pubblico della manifestazione, il cui mancato svolgimento costituirebbe un danno economico e d’immagine incalcolabile.

Alla luce di tutti queste argomentazioni, nella memoria difensiva del Comune si ritiene del tutto infondata anche la richiesta di danni avanzata dalla Everness. Si tratterebbe infatti di danni puramente ipotetici, autoinferti dallo stesso ricorrente.

Quello sul Mercatino di Natale è stato un contenzioso che ha penalizzato la città e la sua immagine. L’auspicio è che, accantonata la controversia, tutti i soggetti coinvolti si mettano al lavoro in un clima di condivisione, per il bene di Trento e di tutto il Trentino.