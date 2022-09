CONSORZIO COMUNI TRENTINI – CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI * SEDUTA 7/9: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FUGATTI PER LE MINACCE RICEVUTE »

Nell’illustrazione è intervenuto l’Assessore provinciale agli Enti locali che ha colto le osservazioni emerse dall’aula, inerenti le indennità accessorie da considerare, nel tetto di spesa per le assunzioni dei comuni fino a 5.000 abitanti, per tutto l’anno, e la necessità di neutralizzare, sempre nell’ambito dello stesso tetto, la spesa riferita ai dipendenti, già Segretari comunali ed inquadrati come Vicesegretari a seguito di fusioni intervenute dopo il 2019.

Linee guida per la revisione di contratti di lavori, servizi e forniture

Parere positivo con osservazioni

Il Consiglio delle autonomie locali ha dato parere favorevole, con osservazioni, alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale sulle ‘Linee guida per l’uniforme applicazione dell’articolo 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6’, concernenti la rinegoziazione delle condizioni economiche contrattuali di lavori, servizi e forniture interessate dal fenomeno del caro materiali. Le linee guida si applicano alle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2022 e/o dell’anno 2023, indipendentemente dal momento in cui sia stipulato il contratto.

Il Consiglio ha richiamato, in primo luogo, la necessità di definire, in parallelo a questo provvedimento, i criteri di accesso dei Comuni ai fondi, già apprestati dall’assestamento di bilancio, per fare fronte all’incremento dei prezzi delle opere comunali finanziate dalla Provincia. Al contempo, il Consiglio ha rimarcato l’esigenza di considerare – nel riparto del fondo di 100 milioni, accantonato dalla Provincia per far fronte ad ulteriori rincari – anche i maggiori fabbisogni dei Comuni, per poter procedere all’appalto di ulteriori opere pubbliche già programmate. Pur nella consapevolezza che risulta prioritario sostenere, in questa fase, i bisogni delle famiglie e delle imprese, va tenuta in considerazione la ricaduta positiva che la realizzazione di opere comunali comporta per l’economia locale.

Al contempo, viene riconosciuta la necessità che i Comuni predeterminino adeguati criteri per individuare i contratti a cui assicurare prioritariamente l’accesso alla rinegoziazione prevista dalle linee guida, qualora le risorse a disposizione dell’ente non consentano di accogliere tutte le richieste. In proposito, il Cal ritiene opportuno che ciascun Ente possa godere di un adeguato margine di autonomia nella selezione, in funzione del grado di interesse pubblico rivestito dal singolo intervento.

Le linee guida prendono atto della situazione congiunturale, con l’intento di dare risposta alle istanze sollevate sia da parte pubblica che da parte privata dettando misure straordinarie per fronteggiare la peculiare situazione economica venutasi a determinare sui mercati globali a causa della pandemia (prima) e della guerra (poi) e che si ripercuotono necessariamente anche sull’economia locale.