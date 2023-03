COMMISSIONE PAT “PARI OPPORTUNITÀ” * CONVEGNO: “VIOLENZE PSICOLOGICHE GENERE”: « IL TESTO INTEGRALE DELLA PUBBLICAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON ORDINE PSICOLOGI TRENTINO »

09.08 - domenica 5 marzo 2023

Presentazione documento: (DA LINK ISTITUZIONALE CONSIGLIO PAT)

Come Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo abbiamo affrontato negli anni precedenti il tema delle violenze sulle donne sotto vari aspetti (violenze fisiche, nel linguaggio e nella comunicazione interpersonale e istituzionale, sui social, violenza economica, ecc). Nel 2022 abbiamo sentito forte l’esigenza di affrontare il tema delle violenze focalizzando l’attenzione sulle violenze di tipo psicologico, che lasciano meno segni “visibili” sul corpo delle donne, ma fanno male e sono altrettanto dolorose; inoltre, minando autostima, relazioni e capacità di reagire delle vittime, rappresentano i prodromi anche per altri tipi di violenza.

La mission istituzionale della Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo è, per definizione e per legge, focalizzata appunto sulla componente di genere, ma ci piaceva inquadrare il fenomeno in uno scenario più generale.

Abbiamo quindi trovato la disponibilità dell’Ordine degli Psicologi di Trento, che ha proposto di procedere con un inquadramento più ampio delle dinamiche delle violen- ze psicologiche e la sua contestualizzazione nei vari ambiti della vita, sia familiare che sociale, per poi dare la possibilità a noi – come Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo – di creare delle piccole schede di approfondimento in prospettiva di genere.

Questo ci è parso un approccio utile al fine di comprendere le dinamiche di violenza in senso lato, senza tuttavia perdere la fondamentale visione che riconosce la pecu- liarità del fenomeno della violenza maschile sulle donne e della violenza di genere come fenomeno pervasivo e strutturale che affonda le radici in pratiche culturali e

sociali di stampo patriarcale.

Troverete quindi in questa pubblicazione, per ogni capitolo, una parte generale – frutto del lavoro corale di varie/vari professioniste/i dell’Ordine, che ringraziamo di cuore. Alla fine di ogni capitolo, chi legge troverà la scheda “Le parole della CPO” che focalizza invece l’attenzione sulle violenze psicologiche in chiave di genere.

Anche queste schede sono frutto di un lavoro corale, stavolta delle/del componen- ti/e della Commissione provinciale Pari Opportunità.

*

PAOLA MARIA TAUFER

Presidente Commissione provinciale Pari Opportunità tra uomo e donna – Consiglio Provincia autonoma Trento