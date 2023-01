CONSIGLIO PAT * ZANELLA INTERROGA ASSESSORE SEGNANA: « CASE ITEA, QUALE È LA DOTAZIONE ORGANICA? VI SONO POSIZIONI NON SCOPERTE? »

06.33 - venerdì 27 gennaio 2023

Interrogazione a risposta scritta n. 4253 SITUAZIONE DEL PERSONALE ITEA

Premesso che: c’è un fenomeno che sta alimentando diseguaglianze e fragilità sociali, quello delle difficoltà di accesso alla casa. L’emergenza abitativa è un problema che rischia di diventare strutturale, soprattutto dopo lo sblocco degli sfratti e l’impoverimento progressivo della popolazione, con l’aumento di richieste di abitazioni ITEA alle quali si dà risposta solo in minima parte e la prospettiva di aumento di domande per i contributi integrativi all’affitto; ITEA ad oggi deve gestire i progetti nel Pnrr, quelli di riqualificazione con il SuperEcoBonus e un piano straordinario per riqualificare e ristrutturare circa 1200 alloggi inutilizzati.

La stessa presidente Gerosa ha lamentato, nel momento in cui il presidente del Collegio sindacale rassegnava le dimissioni a fine dicembre, mancanza di personale per affrontare un carico così gravoso di impegni. La presidente aveva chiesto risorse umane aggiuntive alla Pat, per far fronte alla straordinarietà della situazione, ma ancora pare non sia pervenuta risposta; è invece di questi giorni la notizia di una sostituzione che potrebbe ulteriormente gravare sull’impianto organizzativo di ITEA.

Con la deliberazione n. 70 del 20 gennaio 2023, la Giunta ha conferito, a decorrere dal 1° febbraio 2023, l’incarico di dirigente del Servizio appalti al dott. Silvano Librera, con conseguente contestuale interruzione della messa a disposizione dello stesso presso Itea S.p.A.. Su questa decisione, la Presidente Gerosa comunica che il CdA si era espresso contrariamente.

Il dott. Librera è specializzato nel settore appalti, con una formazione in “casa manager” conseguita all’Università Bocconi e lavorava in Itea dal 1994. Competenza fondamentali che verranno meno a ITEA in un momento di importanti investimenti edilizi. Verrà sostituito da un dirigente di Trentino Digitale.

Tutto ciò premesso:

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORA CON COMPETENZA ALLE POLITICHE PER LA CASA

1. se le richieste della presidente di ITEA S.p.A. rispetto alla necessità di ulteriore personale siano state accolte;

2. quale sia ad oggi la dotazione organica prevista in ITEA S.p.A. e se vi siano posizioni non scoperte;

3. se la dotazione organica – sia rispetto alle qualifiche, che ai numeri – risponde effettivamente ai fabbisogni legati ai numerosi progetti a cui deve fare fronte ITEA S.p.A..

*

Paolo Zanella

Gruppo consiliare Futura 2018