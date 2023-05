STRISCIA LA NOTIZIA * LILLI GRUBER / LA7 : « ORECCHINI DI LUSSO, L’ODG DEL LAZIO CHIEDERÀ INTERVENTO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA »

17.42 - giovedì 25 maggio 2023

L’Ordine dei Giornalisti del Lazio chiederà di procedere sull’affaire dei gioielli di Lilli Gruber. Dopo le parole del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli sullo sfoggio reiterato – per anni e ancora in atto – di orecchini di una nota marca di gioielli da parte di Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La7, l’inviato Pinuccio stasera intervista Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, dove è iscritta la giornalista.

D’Ubaldo annuncia che l’Odg segnalerà il caso al Consiglio di disciplina, l’organismo deputato a valutare eventuali violazioni deontologiche e a comminare sanzioni. «Dobbiamo dare un segnale ai cittadini.

Per avere credibilità è importante che ci sia il rispetto rigoroso delle regole deontologiche», dichiara D’Ubaldo. «Anche se la collega non espone un logo degli orecchini che indossa, certamente sono riconducibili a quel marchio per chi li conosce. Poi un altro caso che il Consiglio di disciplina dovrebbe approfondire è quello dell’intervista a Lilli Gruber uscita su una rivista (Io Donna del Corriere della Sera, servizio di Striscia del 12 maggio), in cui nella didascalia che accompagna il servizio fotografico si menziona che la collega indossa proprio quegli orecchini».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).