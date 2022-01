CIA (FDI) * PROIETTILE INVIATO A FUGATTI: « RISULTA ESSERE IN DOTAZIONE ALLE FORZE ARMATE, NON SIGNIFICA CHE SIA RICONDUCIBILE A TALE AMBIENTE MA SI INDAGHI A 360 GRADI »

21:57 - 18/01/2022

Nota alla notizia sulla provenienza del proiettile indirizzato al Presidente Fugatti.

Nel dibattito su temi sensibili quando non c’è contenuto politico, spesso si cerca un nemico. Preoccupa il fatto che che il proiettile recapitato al Presidente Fugatti sia uguale a quello in dotazione alle Forze Armate. Con questo non vuol dire che l’autore di questa minaccia sia riconducibile a tale ambiente, ma semmai le indagini, da realizzare a 360 gradi, portassero a diversa conclusione, ciò non deve essere motivo per mettere in discussione l’onorabilità delle forze armate. È statisticamente provato che non tutti i deficienti si riescono ad evitare e controllare.

*

Claudio Cia

Capogruppo Fdi – Consiglio provinciale Trento