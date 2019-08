STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * “ A TUTTO TEROLDEGO “: « A PARTIRE DAL 22/8 SARANNO OLTRE 25 LE INIZIATIVE DEDICATE AL PRINCIPE DEI VINI »

Serate speciali, menù a tema, degustazioni guidate, proposte vacanza: sono oltre 25 le iniziative, per più di 50 soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino coinvolti, dedicate al principe dei vini trentini. Dentro e fuori dalla Piana Rotaliana.

In attesa delle grandi celebrazioni del Teroldego Rotaliano, in programma dal 30 agosto all’1 settembre grazie alla manifestazione Settembre Rotaliano di Mezzocorona, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dedica al “principe dei vini trentini” undici giorni di iniziative a tema. A partire dal 22 agosto.

Oltre 25 gli eventi in programma in tutto il territorio di pertinenza dell’Associazione, dalla città di Trento alla Valsugana, dalla Piana Rotaliana all’Altopiano della Paganella, dalla Vallagarina all’Alpe Cimbra, dalla Valle di Cembra all’Altopiano di Pinè, tra degustazioni e cene a tema, aperitivi in rifugio e visite in cantina, oltre a serate speciali e proposte vacanza ad hoc, perfette per chi arriva da fuori provincia.

*

Trento e Valsugana

Da giovedì 22 a sabato 24 agosto e da giovedì 29 a sabato 31 agosto, dalle 17.00 alle 22.00, Palazzo Roccabruna-Enoteca Provinciale del Trentino a Trento apre le sue porte per Teroldego Rotaliano a Palazzo Roccabruna (link), con la possibilità di effettuare assaggi di diverse etichette di questo straordinario vino.

Diverse le proposte enogastronomiche nel capoluogo accessibili durante gli undici giorni di rassegna: Teroldego Rotaliano a tavola , presso il Ristorante Antica Trattoria Due Mori, con un menù di quattro portate proposte in abbinamento ad un calice di Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco; La proposta di mezzodì rotaliana (link), presso l’Osteria a “Le due Spade”, con un menù abbinato al Teroldego Rotaliano di Cantina Endrizzi; e Teroldego Rotaliano e sapori di montagna , presso il Ristorante al Vò dove i prodotti trentini incontrano il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco.

Dal 22 agosto all’1 settembre i punti vendita della Gelateria Peterle di Trento e Pergine Valsugana, con Teroldego…gelato , dedicheranno al principe dei vini trentini un gusto speciale con una crema variegata con mousse di fragola e gelatina di vino Teroldego Rotaliano della Cantina Rotaliana di Mezzolombardo.

E ancora, giovedì 22, martedì 27 e giovedì 29 agosto il Rifugio Crucolo di Scurelle ospiterà Teroldego Rotaliano in rifugio con il vino di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli abbinato ai salumi e i formaggi di Crucolo.

Disponibile anche la proposta vacanza di una notte Weekend tra Teroldego e Sapori locali , dal 22 agosto all’1 settembre, presso il B&B Alla Loggia dell’Imperatore di Levico Terme, alla scoperta delle iniziative di A tutto Teroldego e del Teroldego Rotaliano di Cantina Rotaliana di Mezzolombardo.

*

Piana Rotaliana

Venerdì 30 agosto, invece, presso Palazzo Martini a Mezzocorona, l’ONAV – sezione di Trento organizza il momento di approfondimento La versatilità di un grande vino: il Teroldego Rotaliano Doc (link), con 11 etichette in assaggio messe a disposizione da Azienda Agricola Betta Luigino, Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach, Azienda Agricola Donati Marco, Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli, Azienda Agricola Zeni Roberto, Cantina Rotaliana, Cantine Mezzacorona, Dorigati, Fondazione Mach, Gaierhof Azienda Vinicola, redondèl piccola azienda agricola.

Giovedì 22 e 29 agosto il calice è servito anche a San Michele all’Adige con Aperitivo Endrizzi – Speciale Teroldego (link), dalle 18.00 alle 20.00, con il Teroldego Rotaliano della cantina proposto insieme a stuzzicanti finger food nella suggestiva sede della azienda. Venerdì 23 e 30 agosto, invece, alle ore 15.00, sarà la volta di Tra vigneti e barrique (, con la degustazione delle varie tipologie di Teroldego Rotaliano dell’azienda in abbinata alla visita di cantina e vigneti.

Inoltre, dal 22 agosto all’1 settembre, presso il Ristorante Da Pino di Grumo di San Michele all’Adige si potrà gustare anche I sapori del Teroldego , con un menù a tema abbinato al Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Betta Luigino, Cantina Endrizzi, Cantina Rotaliana, Cantine Mezzacorona oppure Gaierhof Azienda Vinicola.

Rimanendo in Piana Rotaliana, da domenica 25 a venerdì 30 agosto, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, l’Azienda Agricola Martinelli di Mezzocorona aspetta gli appassionati per Degustazione in cantina (link), con il proprio Teroldego proposto insieme a formaggi e confetture locali.

E, come ormai da tradizione, dal 24 agosto in poi il Consorzio Turistico Piana Rotaliana-Königsberg proporrà VendemmiAmo esperienza unica della vita di vendemmia in alcune suggestive cantine del territorio.

*

Altopiano della Paganella

Molte le proposte anche sull’Altopiano della Paganella, dove il 23 e il 29 agosto, ore 18.00, si potrà vivere una Teroldego Experience presso Il Piccolo Dolomiti Resort di Andalo con la prima serata dedicata alla grappa di Teroldego di Distilleria Marzadro e la seconda al Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Martinelli.

Sabato 24 agosto, invece, l’appuntamento è al The Dining Lounge at Solea di Fai della Paganella, ore 19.30, per The garden & grill party una grigliata a bordo piscina con degustazione di Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Zeni Roberto.

Giovedì 29 agosto ad ore 19.30 ad Andalo si svolgerà inoltre Cena con il principe presso il Ristorante “Empatia”, una serata di scoperta di questa eccellenza in compagnia del produttore di Azienda Agricola Zanini di Mezzolombardo.

In tema di proposte enogastronomiche valide durante tutto il corso della rassegna, tre le alternative a disposizione degli interessati: Teroldego Rotaliano a Spormaggiore (link), presso il Ristorante Alt Spaur di Spormaggiore, menù di tre portate in cui il Teroldego rappresenta anche l’intrigante ingrediente dei piatti abbinato al vino di Azienda Agricola Endrizzi Elio e F.lli e di Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach e, per finire, alla grappa di Distilleria Bertagnolli; Pizza e Teroldego (link), presso il Bistrot Dolomieu di Andalo, dove la caratteristica Schiaccia “San Lorenzo” preparata con prodotti locali sposa il Teroldego Rotaliano di Cantina Endrizzi; Sfumature di Teroldego (link), presso il Ristorante al Faggio di Andalo, con un tipico menù trentino abbinato al Teroldego Rotaliano e grappa di Teroldego di Azienda Agricola Zeni Roberto.

*

Vallagarina e Alpe Cimbra

In Vallagarina l’appuntamento è presso la Locanda delle Tre Chiavi di Isera che, dal 22 agosto all’1 settembre proporrà Incroci di Teroldego (link), cheeseburger di Carne Salada in abbinata al Teroldego Rotaliano De Vigili e a quello di Dorigati.

Mentre sabato 31 agosto, ore 20.00, il ritrovo è sull’Alpe Cimbra, presso la Malga Millegrobbe, dove verrà servito un menù alla scoperta del territorio e dei sapori di stagione abbinato al Teroldego Rotaliano Cavit e alla grappa di Teroldego di Distilleria Marzadro, in occasione di In malga col Teroldego (.

*

Valle di Cembra e Altopiano di Pinè

Non manca all’appello la Valle di Cembra, dove sabato 24 agosto, a Faver di Altavalle, alle 16.00 e alle 17.00, è previsto Gusto di montagna – speciale Teroldego (, visita guidata alla Macelleria Paolazzi con degustazione di salumi abbinati al Teroldego di Villa Corniole.

Sull’Altopiano di Pinè, invece, la Locanda 2 Camini di Baselga di Pinè dà appuntamento dal 22 agosto all’1 settembre per Sapori di fine estate , con i propri piatti in abbinamento al Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola Donati Marco, che sarà utilizzato anche come ingrediente delle ricette.

*

Valle dei Laghi e Lago di Garda

Teroldego protagonista anche sul Lago di Garda, con Trentino Barbecue – Speciale Teroldego in programma mercoledì 28 agosto a L’Ora Ristorante di Riva del Garda, dove la carne alla griglia di Azienda Agricola Macelleria Bertoldi sarà abbinata alle etichette di Cantina Monfort.

Dal 22 agosto all’1 settembre, inoltre, il Ristorante Villetta Annessa di Riva del Garda propone Dal Garda alla Rotaliana , con piatti in abbinamento con il Teroldego Rotaliano di Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach, mentre il Ristorante Alfio di Dro A tavola col Teroldego , dove i prodotti delle Giudicarie incontrano il vino di Fondazione Mach.

Infine, per chi vuole fermarsi in questa zona, disponibile anche la proposta vacanza Bike & Teroldego , dal 22 agosto all’1 settembre, con pacchetto da due notti presso il Pietra Rara – room&breakfast di Pietramurata di Dro, alla scoperta del territorio in bicicletta e del Teroldego Rotaliano di Cavit.

La rassegna A tutto Teroldego, fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest ed è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto di Trentino Marketing e La Trentina, presente con le proprie mele in alcune delle iniziative in programma.