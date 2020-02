CGIL CISL E UIL – TRENTINO * CORONAVIRUS: « PRONTI A COLLABORARE PER ATTIVARE TUTTE LE FORME DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVOR »

Coronavirus. Pronti a collaborare per attivare tutte le forme di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Evitando ogni forma di allarmismo ma solo nell’ottica di contribuire all’attivazione tempestiva di ogni possibile forma di prevenzione della diffusione del coronavirus a livello locale, crediamo sia utile fin da subito individuare ogni modalità contrattuale e organizzativa affinché anche sui luoghi di lavoro, a partire da quelli a più alto rischio come ospedali e luoghi di cura, sia possibile ridurre il tasso di diffusione del virus cercando di mantenere dove possibile gli attuali livelli di produzione e di servizio.

Qualora infatti le modalità della quarantena preventiva fossero effettivamente attuate su scala più ampia in Trentino, anche a fronte del fatto che nel Nordest si sono verificati i primi casi di contagio, crediamo sia indispensabile da un lato poter accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, dall’altro, diffondere l’utilizzo di forme anche innovative di organizzazione del lavoro così da permettere il mantenimento il più possibile degli attuali livelli di produzione e di servizio ai cittadini e alle imprese. Per questo motivo chiediamo alla Provincia di convocare un vertice tra organizzazioni datoriali e sindacali, coinvolgendo consulenti del lavoro, Inps e Inail per verificare insieme quali possono essere le modalità più opportune per attivare questi e altri strumenti utili a ridurre le possibilità di contagio.