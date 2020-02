RAI 1 – “ TV7“ * PUNTATA DEL 21 FEBBRAIO 2020, « COVID-19 IL CONTAGIO: MILIONI DI PERSONE BLOCCATE IN CASA, FABBRICHE CHIUSE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Tv7. St 2019/20 – Puntata del 21/02/2020. IL CONTAGIO Milioni di persone bloccate in casa, fabbriche chiuse. Il Covid-19 si abbatte anche sull’economia cinese e ricade a cascata su quella del resto del mondo. Viaggio di Tv7 nell’economia italiana “contagiata” dal coronavirus: dal distretto di Prato con le aziende cinesi bloccate perché tanti operai non riescono a rientrare in Italia; al porto di Genova, dove si registra una contrazione del traffico merci con la Cina; a Milano, con gli imprenditori del settore calzaturiero e della pelletteria preoccupati per il possibile calo dei consumi da parte dei cinesi.

ACQUE NERE Una lunga linea nera percorre tre province e attraversa 39 comuni. Tv7 nell’agro-nocerino-sarnese, il territorio attraversato dal fiume più inquinato d’Europa, il quarto più inquinato al mondo: il fiume Sarno. “TUTTI CON ZAKI” Un’intera città, con in testa l’amministrazione comunale e le autorità accademiche, si sta mobilitando in questi giorni in difesa di Patrick Zaki, il ragazzo egiziano di 27 anni che studiava a Bologna, nell’ambito di un progetto Erasmus, e che è stato incarcerato lo scorso 7 febbraio al Cairo con l’accusa di essere un pericoloso “sovversivo”.

