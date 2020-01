CCIAA TRENTO – ACCADEMIA D’IMPRESA * DONNE AL LAVORO: « UN CONFRONTO FRA IMPRENDITRICI PER FORNIRE ESEMPI VIRTUOSI NEL CAMPO DELLA GESTIONE AZIENDALE »

“Donne al lavoro. Il racconto delle donne che si occupano della loro impresa” è il primo di una serie di appuntamenti che nel corso dell’anno Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento, organizzerà sul tema del fare impresa al femminile.

L’idea sottesa all’iniziativa è che uno dei modi migliori per aiutare gli individui ad attivarsi in nuove progettualità sia quello di fornire esempi positivi cui ispirarsi.

L’incontro il 28 gennaio 2020, ad ore 18 presso la sede di Accademia in via Asiago 2 a Trento si propone quale occasione di stimolo e di confronto fra imprenditrici ed aspiranti imprenditrici per fornire motivazioni ed elementi di conoscenza utili ad avviare o ad arricchire il percorso professionale delle partecipanti all’iniziativa.

Saranno ospiti della serata Valeria Caola (Gyform), Silvia Conotter (Il Trentino dei bambini), Maura Trainoni (Esperia), Daniela Dalbosco (Associazione P.i.r.l.o) e Paola Barducci (accompagnatrice di territorio); parteciperà all’iniziativa anche Ezio Cristofolini, referente dello Sportello Imprese di Trentino Sviluppo, per illustrare le opportunità di sostegno che il sistema trentino offre ai giovani imprenditori.

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione formazione.continua@accademiadimpresa.it o telefonando allo 0461/320320