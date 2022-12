LEGA SALVINI PREMIER * A22: BISESTI, – UN RISULTATO CHE DIMOSTRA UNA VISIONE POLITICA 50 ANNI IN AVANTI

15.07 - mercoledì 07 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A22: BISESTI, “UN RISULTATO CHE DIMOSTRA UNA VISIONE POLITICA 50 ANNI IN AVANTI”

Bolzano, 7 dic. – “L’approvazione del Project Financial dell’A22 da parte del ministero delle infrastrutture e trasporti rappresenta un grande risultato per il nostro territorio. Stiamo parlando di un’ ipoteca per i prossimi 50 anni sul primo corridoio green d’Europa con una prospettiva di sviluppo economico e di sostenibilità ambientale per la nostra Regione che non avrà precedenti”. Così il capogruppo della Lega Mirko Bisesti ha commentato durante il consiglio regionale. “7,5 miliardi di euro d’investimenti saranno utilizzati non solo per la realizzazione della terza corsia, ma anche per portare avanti un concetto di trasporto globale con la digitalizzazione e il passaggio alla ferrovia. Il risultato ottenuto dal lavoro di squadra dei presidenti Fugatti e Kompatscher – conclude Bisesti – dimostra non solo l’unità di intenti di Trento e Bolzano per il bene del territorio, ma anche una visione politica comune che rafforza il ruolo della regione in relazione con le due province”.

Ufficio stampa – Lega Salvini Premier