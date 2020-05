CAVADA (LEGA TRENTINO) * COVID: « QUESTA EMERGENZA HA DIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA L’IMPORTANZA DEGLI OSPEDALI DI VALLE »

“Voglio ricordare l’eroismo – oltre che di medici, infermieri, Oss e farmacisti – di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, fondamentali nella distribuzione delle mascherine; voglio ricordare anche l’importanza delle strutture sanitarie di valle – io penso a quello della mia Valle, la valle di Fiemme, ma gli esempi sarebbero numerosi -, strutture e ospedali la cui presenza si è confermata decisiva nella fase pandemica, anche per evitare la saturazione degli ospedali cittadini.

Ritengo che la pandemia ponga un’importante analisi sulla necessità futura di investire, appunto, su questi ospedali che solo una lettura miope potrebbe ritenere periferici, dato che sono la spina dorsale del nostro comparto sanitario. Al tempo stesso, ritengo che in questa fase ci siano settori che sono – e dovranno essere – considerati sempre con attenzione; alludo in particolare al Turismo, che abbisogna di un rilancio doveroso e immediato, essendo un settore economico – anzi, un vero e proprio volano per l’economia – strettamente collegato all’occupazione nelle nostre Valli,soprattutto a partire dalla Valle di Fiemme, Fassa e Pinè anche in previsione delle Olimpiadi 2026. Si tratta di un evento – quello olimpico – che sarà sicuramente un’occasione straordinaria anche per tutto il Trentino, sia dal punto di vista promozionale sia dal punto di vista economico”.

Questo quanto dichiarato nel corso del suo intervento in Consiglio provinciale dal Consigliere della Lega Salvini Trentino, Gianluca Cavada.