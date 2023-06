CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “GIOCOSAMENTE IN MUSEO“: « PER LA ‘FESTA DELLA REPUBBLICA’, SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO PER LE FAMIGLIE »

07.49 - giovedì 1 giugno 2023

GIOCOSAmente in MUSEO attività per famiglie autogestita- Castello del Buonconsiglio I Castel Beseno I Castello di Stenico I Castel Thun I Castel Caldes. 2-3-4 giugno, ore 10.00/17.00. In occasione del ponte per la ‘Festa della Repubblica’, si rinnova l’appuntamento per le famiglie che vogliono vivere un’esperienza di condivisione in un’atmosfera giocosa, per scoprire aspetti del patrimonio culturale e divertirsi assieme!

Nelle tre giornate il museo propone nelle sue sedi uno speciale kit (materiale operativo autogestito) per esplorare in autonomia i castelli, scoprendo curiosità e mettendo in campo capacità di osservazione e di interpretazione: un percorso di visita che ogni famiglia può gestire secondo i suoi tempi e le sue modalità, interagendo in maniera attiva col patrimonio di ogni sede museale.

Castello del Buonconsiglio

sVOLTIamo al Castello

Il kit propone un percorso a misura di famiglia per scoprire il patrimonio del castello e del suo museo, attraverso la ricerca dei volti dei personaggi che si “nascondono” in affreschi, dipinti e sculture.

Castel Beseno

Assalto al castello

Il kit è rivolto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con la propria famiglia in un percorso alla scoperta della più importante e significativa fortezza rinascimentale del territorio trentino, per vivere insieme un’esperienza di divertimento e di conoscenza, mettendo in campo capacità di osservazione e interpretazione per indagare elementi e aspetti legati all’attacco e alla difesa del castello.

Castello di Stenico

Incontri in Giappone

Uno speciale kit che, in occasione della mostra allestita al castello, sollecita adulti e bambini a ripercorrere le tappe degli avventurosi viaggi di Giuseppe Grazioli, scoprendo, attraverso gli oggetti esposti, i suoi incontri in questa terra lontana.

Castel Thun

Invito a corte

Il kit guida adulti e bambini nell’esplorazione di una tra le più importanti dimore signorili arredate del territorio, alla scoperta di ambienti e aspetti della vita quotidiana di una nobile famiglia, attraverso il superamento di prove, enigmi e osservazioni. Per giocare assieme e sfidare le proprie abilità!

Castel Caldes

Un luogo da leggenda…

Il kit conduce le famiglie alla scoperta del castello, soffermandosi in particolare sui diversi ambienti e sui personaggi che un tempo ne abitavano le stanze: tra tutti la contessina “Olinda”, protagonista di una triste leggenda legata alla torre più alta e inaccessibile del maniero.