COMUNE DI TRENTO * DICHIARAZIONE REDDITI 2020: « 730 SOLO ONLINE, NON è PIù POSSIBILE RITIRARE GRATUITAMENTE IL MODELLO IN FORMATO CARTACEO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI »

730 solo online, non è più disponibile la versione cartacea. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2020 non è più possibile ritirare gratuitamente il modello 730 in formato cartaceo presso gli uffici comunali.

La novità, annunciata dall’Agenzia delle Entrate ancora al momento della presentazione del modello 730/2020, è frutto di una disposizione governativa che si inserisce nel progressivo percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il modello e le relative istruzioni per la compilazione rimangono disponibili online sul sito dell’Agenzia delle entrate.

La scadenza per la dichiarazione è fissata al 30 settembre se la presentazione è autonoma o mediante assistenza fiscale, mentre rimane il 7 luglio se viene presentata al sostituto di imposta.