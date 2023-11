CARABINIERI – BARI * OPERAZIONE “BYPASS”: « ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DEDITA AL NARCOTRAFFICO, NUMEROSI ARRESTI »

08.32 - mercoledì 22 novembre 2023

Operazione “BYPASS”: Associazione per delinquere dedita al narcotraffico. Numerose misure cautelari eseguite dai Carabinieri. Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Compagnia di Modugno, coadiuvati dai militari di reparti del Comando Provinciale di Bari e supportati dal Nucleo Cinofili di Modugno nonchè da personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” e del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di numerose misure cautelari in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine che ha condotto all’operazione odierna, ha consentito di accertare l’esistenza di una radicata associazione per delinquere dedita al narcotraffico nei territori dei Comuni di Bitonto, Palo del Colle, Bitetto e Noicattaro.