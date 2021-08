FEDERCOOP * “ HUB VACCINALI INCOOPERAZIONE “: « TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO PER POTERSI VACCINARE, APPUNTAMENTO A PINZOLO (21 E 22 AGOSTO / 11 E 12 SETTEMBRE) »

Come è stato ricordato più volte e da più voci, la campagna vaccinale in Trentino è impegnata nell’ultimo miglio.

Sono tante le iniziative messe in campo per sensibilizzare su questo tema, offrendo l’opportunità a ogni persona di potersi vaccinare contro il Covid-19.

Nei fine settimana di sabato 21 e domenica 22 agosto e di sabato 11 e domenica 12 settembre sarà nuovamente attivo, a Pinzolo, l’Hub Vaccinale inCooperazione, gestito dalla Federazione in collaborazione con il Comune di Pinzolo e altre realtà del panorama associazionistico locale (Sti Pinzolo Alta Rendena 118, Vigili del Fuoco Pinzolo, Carabinieri e Alpini in congedo).

“Un grazie sentito alla Federazione perché, con questa iniziativa, ha dimostrato attaccamento al territorio, capacità di coinvolgimento e collaborazione con le realtà che qui operano – osserva Laura Rossini, assessora alle politiche sociali e familiari del Comune di Pinzolo – Questo hub vaccinale ha già dato l’opportunità ai residenti, ai nostri ospiti e al personale di tutte le attività turistiche di vaccinarsi in un periodo di alta stagione e durante il quale non è facile spostarsi proprio perché siamo in estate e tantissime persone sono impegnate nella loro attività. Il prossimo appuntamento del 21-22 agosto e 11-12 settembre è stato pensato e programmato, in particolare, per studenti e insegnanti in previsione dell’avvio dell’anno scolastico ma, ovviamente, anche per chi non è ancora riuscito a fare il vaccino. Vorrei inoltre aggiungere che, in questo periodo, abbiamo attivato un servizio di tamponi a prezzi calmierati a Pinzolo e a Madonna di Campiglio per garantire un soggiorno più sicuri, per tutti”.

L’Hub Vaccinale inCooperazione sarà allestito negli ambienti delle scuole medie della località dell’Alta Rendena come era successo nei due week end del 26 e 27 giugno e del 7 e 8 agosto (dosi con richiamo a 40 giorni) che avevano raccolto gradimento e adesione.

Fondamentale per potersi vaccinare è la prenotazione che deve essere effettuata tramite il Cup, il Centro Unico di Prenotazione dell’Azienda Provinciale per il Servizi Sanitari. “Vaccinarsi riteniamo sia un interesse generale della comunità – viene ribadito – Noi facciamo di tutto perché le persone siano consapevoli dell’importanza di questo gesto, di questa azione, per il bene personale e per il bene della collettività”.

Per l’intero mese di agosto è attivo, inoltre, l’Hub Vaccinale inCooperazione a San Giovanni di Fassa gestito in collaborazione con la sezione locale della Croce Rossa Italiana.